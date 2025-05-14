Новый дизайн Android 16

С помощью Material 3 Expressive Google хочет добавить эмоций в интерфейс, делая его более привлекательным и простым в использовании. Компания рекламирует естественные, "упругие" анимации. Например, закрывая уведомление, вы почувствуете "приятный виброотклик", тогда как другие уведомления рядом с ним "тонко реагировать на ваше перетаскивание" едва заметными движениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

Смотрите также Google тестирует совершенно новую функцию в Android 16: смартфоны смогут превращаться в ПК

Другие примеры включают "закрытие приложения на экране недавних программ, подергивание ползунка громкости или появление теней на уведомлении, которое вы смахиваете его с экрана.

Размытие фона на панели быстрых настроек и уведомлений, а также многозадачность Recents добавляет ощущение глубины и сохраняет контекст при навигации устройством. Обновленный язык дизайна включает новые адаптивные компоненты, "подчеркнутую" типографику и "обновленные динамические цветовые темы".

Изменения начинаются на экране блокировки, где Google переместил некоторые элементы. Например, когда у вас есть оповещения, день/дата и погода теперь появляются справа от угловых часов. В противном случае они появляются под полным временем чуть выше круга отпечатков пальцев.

Live Updates будет показывать уведомления от приложений доставки, поездок и навигации на экране блокировки и на постоянно включенном дисплее (AOD) – все в реальном времени. Когда телефон разблокирован, вы можете нажать на пиктограмму "Живые обновления" рядом со временем, чтобы показать полное уведомление, и оно появится первым в уведомлениях.

В строке состояния появились новые иконки. На главном экране программа At a Glance стала немного компактнее. Добавили новые эффекты размытия фона, больше настроек уведомлений, новые кнопки быстрого управления, возможность изменять размеры плиток, что позволяет вместить больше действий. Если вы активируете какую-то из функций на панели быстрых настроек (панель, которая выдвигается сверху, когда вы проводите пальцем сверху вниз), кнопка превращаются из округлой на более прямоугольную.



Некоторые элементы нового дизайна / Фото Google

Не всем нравится новый Android

Когда на прошлой неделе появились первые утечки этого дизайна, пользователи бурно отреагировали на них. В комментариях обновление широко описывали как непривлекательные, слишком упрощенные и детские. Кто-то заявил, что это похоже на "дизайн поколения зуммеров" и что это "издание для детского сада". При этом люди спрашивали, будет ли "версия для взрослых без всех этих чрезмерно закругленных углов и глупых шрифтов". В конце, те, кому обновления не понравились, говорят, что Google "удалось сделать его еще хуже, чем текущий Material дизайн".

Несмотря на эти ранние критические отзывы, Google заявил, что все это было разработано на основе длительных и детальных исследований, в которых приняли участие тысячи людей. На основе их отзывов и было сформировано Material 3 Expressive с целью улучшить доступ к ключевой информации.

Использование Material 3 Expressive привело к тому, что тестовые группы на 32% чаще чувствовали, что пользуются "крутым" продуктом.

На 34% повысилось ощущение современности.

Еще на 30% увеличилось ощущение новизны, смелости и "бунтарства" дизайна.

То есть, дизайн не только функциональный, но и формирует эмоциональную связь между пользователем и продуктом.

Когда ждать

Этот редизайн Material 3 Expressive появится в Android 16 позже в этом году, начиная с Pixel. Material 3 Expressive также начнет появляться в приложениях Google, с обновленным Google Keep и новыми виджетами Gemini, относящимися к этому новому языку дизайна. Google уверяет: все останется производительным, а обновления не повлияют на время автономной работы вашего смартфона.

Краткий тизер всех главных обновлений дизайна: видео