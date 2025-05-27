Ожидается, что во время основного доклада Apple анонсирует iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, visionOS 3 и другие обновления программного обеспечения, а также новые функции Apple Intelligence. В некоторые годы на WWDC также происходят анонсы аппаратного обеспечения, но пока нет слухов о новых устройствах, которые будут представлены на нынешней конференции, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors. Далее подытоживаем ключевые слухи об iOS 19.

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Новый дизайн с плавающей панелью вкладок

Ожидается, что в iOS 19 будет представлен новый дизайн, который будет напоминать операционную систему visionOS на гарнитуре Apple Vision Pro с ее "стеклянным" стилем в виде матовых полупрозрачных окон, меню, кнопок и прочего. Изменения в дизайне будут самыми большими со времен iOS 7.



Эта художественная визуализация показывает, каким может быть дизайн iOS 19 / Рендер MacRumors

По словам Джона Проссера из Front Page Tech, в нижней части некоторых встроенных приложений Apple появится новая плавающая панель вкладок.



Плавающая панель в "стеклянном" стиле / Фото FPT

Это также предусматривает едва заметные световые эффекты, такие как легкий блеск некоторых элементов интерфейса во время движения iPhone. Например, элементы управления фонариком и камерой на экране блокировки, как сообщается, имеют стеклянный блеск, который мерцает во время движения. Кроме того, ожидаются более закругленные кнопки с возможностью их расширения (предположительно, это будет похоже на то, что нам показали в новом Android). Также есть предположение о круглых значках программ.

Изменения в дизайне должны распространиться на iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 и tvOS 19.

Stage Manager для iPhone

Инсайдер Majin Bu в апреле утверждал, что iOS 19 обеспечит поддержку по крайней мере ограниченной версии Stage Manager на моделях iPhone с портом USB-C. В своем блоге со ссылкой на источники он сообщил, что при подключении iPhone с портом USB-C к внешнему дисплею пользователи смогут воспользоваться преимуществами интерфейса, похожего на Stage Manager, с несколькими программами, открытыми одновременно на экране. Однако, по его словам, может быть больше ограничений по сравнению с Stage Manager на iPad.

Модели iPhone с портом USB-C включают все модели iPhone 15 и новее. iPhone с портами Lightning и USB-C уже можно подключать к внешним дисплеям, но только для базового отражения экрана.

Новый режим работы аккумулятора

По словам Марка Гурмана, iOS 19 будет включать новый режим управления аккумулятором на основе искусственного интеллекта для всех моделей iPhone, совместимых с обновлением программного обеспечения. По его словам, эта функция "будет анализировать, как человек использует свое устройство, и вносить коррективы для экономии энергии", прокладывая путь к более длительной работе аккумулятора.

Сквозное шифрование для RCS-сообщений

В марте Apple заявила, что планирует добавить поддержку сквозного шифрования RCS-сообщений в приложение "Сообщения" в будущих обновлениях программного обеспечения iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Это, скорее всего, означает соответствующие обновления для iOS 19, macOS 16 и других ОС.

RCS – это сообщения, которые отправляются между различными операционными системами и приложениями. Проще говоря, вы можете отправить что-то из своего iPhone-приложения "Сообщения" на Google Messages, или написать из Telegram в WhatsApp.

Обещание Apple сквозного шифрования для RCS-сообщений косвенно подтверждает, что компания перейдет на спецификацию RCS Universal Profile 3.0, которая также включает несколько улучшений, подобных iMessage, которые сначала были представлены в версии 2.7 этой спецификации. iOS 18 поддерживает RCS Universal Profile 2.4.

Вот пять новых возможностей, которые следует ожидать в разговорах RCS в iOS 19:

Сквозное шифрование, которое не позволит Apple или любой другой третьей стороне читать сообщения и вложения при передаче между устройствами.

Ответы In-line.

Редактирование сообщений.

Отмена отправки сообщений.

Полноценная поддержка Tapback для RCS-сообщений, что гарантирует, что они всегда будут работать.

Обычные разговоры между двумя iMessage поддерживают сквозное шифрование по умолчанию, начиная с iOS 5. Кроме того, iMessage поддерживает ответы In-line, начиная с iOS 14, а опции редактирования и отсылки iMessages появились в iOS 16.

Apple не указала, в какой версии iOS будет обновлено RCS, но iOS 19 или последующие обновления, такие как iOS 19.1 или iOS 19.2, кажутся надежным вариантом.

Новые функции доступности

Ранее в этом месяце Apple анонсировала новые функции доступности, которые, как ожидается, дебютируют в iOS 19 и других обновлениях программного обеспечения.

Обзор некоторых новых функций:

Этикетки доступности в App Store, которые будут подчеркивать функции доступности в приложениях и играх.

Apple расширяет приложение "Лупа" на Mac, позволяя пользователям подключать iPhone или USB-камеру для увеличения и чтения текста на объектах вокруг.

Сигналы движения автомобиля расширяются на Mac, чтобы уменьшить проявления тошноты в транспортном средстве.

Новый общесистемный инструмент "Доступное чтение" на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro облегчит чтение текста пользователям с плохим зрением или дислексией. Эта функция предоставит пользователям новые способы настройки текста и сосредоточения на содержимом, который они хотят прочитать, с широкими возможностями выбора шрифта, цвета и интервалов.

"Живые подписи" появятся в Apple Watch, что позволит пользователям читать транскрипцию того, что слышит их iPhone, на своем запястье.

Улучшенная функция Zoom на Apple Vision Pro позволит пользователям увеличивать все, что находится в поле зрения, включая окружающую среду, с помощью основной камеры устройства.

Braille Access превратит iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro в полнофункциональный блокнот со шрифтом Брайля.

Personal Voice станет быстрее и проще в использовании благодаря совершенствованию машинного обучения и искусственного интеллекта на устройстве. Apple заявляет, что функция сможет создавать более плавную, естественную копию вашего голоса менее чем за минуту, используя только 10 записанных фраз.

CarPlay будет поддерживать опцию "Большой текст", а функция распознавания звука сможет распознавать плач ребенка и сирены, проезжающих мимо.

Живой перевод с AirPods

По крайней мере некоторые модели AirPods получат новую функцию живого перевода вместе с iOS 19 и сопутствующим обновлением прошивки, сообщает Марк Гурман. Возможность будет работать так: если англоязычный человек слышит, как кто-то разговаривает на испанском, iPhone будет переводить речь и передавать ее на AirPods на английском языке. Слова англоязычного собеседника будут переведены на испанский и воспроизведены через iPhone. Google уже предлагает подобную функцию Live Translate.

Гурман также сказал, что iOS 19 будет иметь расширенные возможности перевода, что, вероятно, означает, что приложение Apple Translate будет усовершенствовано.