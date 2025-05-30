Радикальный скачок в нумерации

Если эта утечка правдива, то Apple готовится нарушить собственную традицию последовательной нумерации операционных систем и перейти от iOS 18 сразу к iOS 26. По данным Bloomberg, компания объявит об этом 9 июня на конференции WWDC 2025. Изменения коснутся не только iPhone: ожидается, что обновленную нумерацию получат все платформы – iPadOS 26 вместо iPadOS 19, а также watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 и даже visionOS 26, хотя эта операционная система пока имеет только две версии, сообщает 24 Канал.

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Этот скачок вперед призван устранить путаницу, которая возникала из-за различных номеров версий операционных систем на различных устройствах. Apple решила выровнять номера ОС в соответствии с календарным годом – подобно тому, как это давно делают автопроизводители или издатели игр вроде Electronic Arts с серией FC (ранее FIFA). Кроме того, ранее то же самое сделала Samsung, когда перешла с Galaxy S10 на Galaxy S20 именно по такой же логике в 2020 году. Microsoft сделала то же самое с Windows еще раньше, хотя Windows 11 уже выбивается из этой последовательности.

Таким образом число в названии операционных систем теперь будет означать не номер поколения, а год. Выпуская ОС в конце 2025 года, основной жизненный цикл системы приходится на 2026 год. Система, что выйдет в 2026-м будет названа как "iOS 27", потому что ее жизненный цикл приходится на 2027 год.

Ожидается, что за изменением нумерации стоит не только маркетинговая идея, но и стремление Apple к созданию единого, целостного пользовательского интерфейса для всех устройств. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компания планирует серьезный редизайн ОС, включая новые "пузырьковые" иконки для приложений и новые "стеклянные" элементы интерфейса на iPhone, Mac, iPad и даже Apple Watch.

Такой подход должен сделать опыт пользования продукцией Apple более последовательным и удобным. Но для многих пользователей, которые привыкли к нынешнему визуальному языку, это может оказаться неожиданным и даже раздражающим шагом. Полный эффект от изменений станет очевидным лишь ближе к осени, когда Apple обычно выпускает финальные версии обновлений.

Большая ставка делается и на совершенствование функциональности – особенно в контексте iPad.

Ожидается, что iPadOS получит больше "настольного" опыта, более близкого к macOS. Это может включать в себя новые возможности многозадачности и более гибкое управление окнами – чего давно ожидают владельцы iPad с клавиатурами Magic Keyboard.

Apple Vision Pro также получит обновление с версии visionOS 2 сразу до visionOS 26, что подчеркивает общую концепцию унификации.

К тому же, по последним слухам, Apple может добавить новый режим живого перевода для AirPods в связке с Siri, а также позволить интеграцию сторонних ИИ-платформ вроде OpenAI и Anthropic в свою экосистему Apple Intelligence.

Компания пока не комментирует эти слухи, но если они оправдаются, то изменение названия с iOS 18 на iOS 26 станет самым масштабным ребрендингом в истории платформы.