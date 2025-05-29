Амбициозные планы

Проект получил название Project Eagle. По замыслу, Apple должна была запустить на орбиту тысячи спутников, которые работали бы в тандеме со специальным оборудованием– антеннами, что их пользователи должны покупать отдельно. Таким образом, компания хотела сделать свои устройства менее зависимыми от мобильных операторов., которых внутри компании якобы называли "неудобными", но необходимыми партнерами", сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

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К реализации инициативы Apple привлекла компанию Boeing. Концепция тестирования было израсходовано 36 миллионов долларов. Впрочем, беспокойство относительно высокой стоимости проекта, а также риск конфликта с американскими телекомпартнерами заставили компанию прекратить работу.

В 2016 году Project Eagle закрыли, а команда, что над ним работала, покинула компанию.

Стоит отметить, что работа над технологией велась одновременно со Starlink. Компания Илона Маска начала работы в том же 2015 году., а первый запуск состоялся в 2018 году, то есть годом ранее, чем планировала Apple.

Неудачная попытка возвращения

В 2018 году Apple сделала еще одну попытку запустить спутниковый интернет.– в этот раз совместно с провайдером OneWeb. Но и этот вариант не получил развития по той же причине– высокие издержки.

В конце концов компания решила пойти другим путем– не строить собственную спутниковую сеть, а встраивать спутниковые функции в сами устройства. В 2022 году iPhone 14 стал первой моделью с возможностью посылать SOS-сообщения через спутник в зонах со слабым покрытием сотовой сети.

В настоящее время спутниковую связь для iPhone обеспечивает компания Globalstar. Впрочем, бывшие работники Apple считают эту сеть устаревшей и медленной по сравнению с аналогичным решением Starlink, которое продолжает активно развиваться.

Конкуренция со стороны Starlink и T-Mobile

Несмотря на это, что Apple отказалась от идеи собственного спутникового интернета, другие игроки рынка продолжают двигаться по этому направлению. В частности, Starlink и T-Mobile недавно запустили совместную бета-программу, что позволяет пользователям, в частности владельцам iPhone, обмениваться сообщениями через спутниковую связь и иметь покрытие даже в отдаленных районах.