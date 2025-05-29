Амбітні плани

Проєкт отримав кодову назву Project Eagle. За задумом, Apple мала запустити на орбіту тисячі супутників, які працювали б у тандемі зі спеціальним обладнанням – антенами, що їх користувачі мали б купувати окремо. Таким чином компанія хотіла зробити свої пристрої менш залежними від мобільних операторів, яких всередині компанії нібито називали "незручними, але необхідними партнерами", повідомляє 24 Канал з посиланням на The Information.

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До реалізації ініціативи Apple залучила компанію Boeing. На тестування концепції було витрачено 36 мільйонів доларів. Утім, занепокоєння щодо високої вартості проєкту, а також ризик конфлікту з американськими телеком-партнерами змусили компанію припинити роботу.

У 2016 році Project Eagle закрили, а команда, що над ним працювала, залишила компанію.

Варто зазначити, що робота над технологією велася одночасно зі Starlink. Компанія Ілона Маска розпочала роботи в тому ж 2015 році, а перший запуск відбувся у 2018-му, тобто на рік раніше, ніж планувала Apple.

Невдала спроба повернення

У 2018 році Apple зробила ще одну спробу запустити супутниковий інтернет – цього разу спільно з провайдером OneWeb. Але і цей варіант не отримав розвитку з тієї ж причини – високі витрати.

Зрештою компанія вирішила піти іншим шляхом – не будувати власну супутникову мережу, а вбудовувати супутникові функції в самі пристрої. У 2022 році iPhone 14 став першою моделлю з можливістю надсилати SOS-повідомлення через супутник у зонах зі слабким покриттям стільникової мережі.

Наразі супутниковий зв'язок для iPhone забезпечує компанія Globalstar. Втім, колишні працівники Apple вважають цю мережу застарілою і повільною порівняно з аналогічним рішенням Starlink, яке продовжує активно розвиватися.

Конкуренція з боку Starlink і T-Mobile

Попри те, що Apple відмовилася від ідеї власного супутникового інтернету, інші гравці ринку продовжують рухатися в цьому напрямі. Зокрема, Starlink та T-Mobile нещодавно запустили спільну бета-програму, що дозволяє користувачам, зокрема власникам iPhone, обмінюватися повідомленнями через супутниковий зв'язок і мати покриття навіть у віддалених районах.