Що сталося насправді

Джеффі Ю, засновник криптовалютного токена Zerebro, як виявилось пізніше, обдурив своїх глядачів, інсценувавши смерть у прямому ефірі. Він лише вдавав самогубство, тримаючи пістолет під підборіддям і начебто натискаючи на спусковий гачок. Після цього камера падає – ймовірно, для створення драматичного ефекту. Але вже за кілька днів журналісти San Francisco Chronicle знайшли шахрая живим і неушкодженим у будинку його батька в Арізоні, повідомляє 24 Канал.

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Невдовзі після його нібито смерті на сайті Legacy.com з'явився некролог Ю, в якому його назвали "Мучеником уяви та творчості", а його життя описали як "прожите з інтенсивністю, блиском та відданістю творінню, яке, як він сподівався, надихне інших на вічність". Некролог швидко зник із сайту і більше не доступний.

Після псевдосмерті Ю запустив мемкоїн під назвою $LLJEFFY, присвячений йому самому. Реліз супроводжувався посланням: "Якщо ви читаєте ці рядки, то це тому, що спрацював мій 72-годинний вимикач мерця, і мене тут немає, принаймні фізично". Він назвав цей проєкт "вічною могилою в кіберпросторі". Очевидно, що така подія запустила чималий хайп, тож монета швидко зросла в ціні й залучила велику кількість покупців.

Виникають сумніви

Але поступово у користувачів інтернету й покупців нової криптовалюти почали виникати сумніви. Один із них звернув увагу, що Ю рекламував монету в соцмережах, зокрема на X, а отже хтось платив за це. Аналітики з BubbleMaps виявили, що 100 000 доларів були переказані з Zerebro на гаманці, пов'язані з Ю, а згодом відбувся ще один переказ на 1,4 мільйона доларів під час зростання ціни токена. Згідно з даними Decrypt, $LLJEFFY після запуску виріс на 2115%, досягши капіталізації в понад 100 мільйонів доларів.

До середи ілюзія остаточно зруйнувалася, оскільки журналісти San Francisco Standard знайшли Ю. Він швидко заявив, що це його лякає. За словами шахрая, його переслідували й піддавали харасменту. "Якщо ви змогли мене знайти – інші теж зможуть. Цього тижня я маю перевезти звідси батьків", – сказав він журналістам.

Судячи з усього, він зробив це, щоб швидко вийти з криптоіндустрії, але в такому разі лишається питання: для чого запускати нову криптовалюту, якщо ти збираєшся зникнути. Цілком можливо, що коротке перевтілення у "цифрового привида" принесло Ю більше, ніж усі попередні криптопроєкти. І поки він вирішує, де ховатися далі, його історія вже встигла перетворитися на урок для всього крипторинку.