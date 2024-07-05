Pegasus E сочетает в себе изящный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Он не похож на другие EVTOL и предназначен исключительно для частного применения.

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Вот ключевые характеристики летающего автомобиля Pegasus E:

Авто может похвастаться гибридной силовой установкой, что позволяет ему плавно переходить из режима движения в режим полета. Всего за три секунды он превращается из дорожного транспортного средства в самолет, предлагая беспрецедентную универсальность.

С максимальной скоростью 160 км/ч в воздухе, Pegasus E может преодолеть 420 км на одном заряде. На дороге он ограничен электроникой до 120 км/ч, но его управляемость, подобная картингу, обещает захватывающий опыт вождения.

Несмотря на свою легкую конструкцию (265 кг), Pegasus E может нести полезную нагрузку до 101 кг, что делает его пригодным как для личного использования, так и для перевозки грузов.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Двойная функциональность и практичность

Pegasus поставил практичность на первое место наряду с производительностью. Он разработан для размещения в стандартных гаражах и парковочных местах, что устраняет потребность в специализированных ангарах. Его компактные размеры обеспечивают удобство для владельцев.

Кроме того, автомобиль имеет легкий кузов из углеродного волокна, что повышает эффективность и долговечность. Он оборудован многофункциональными ножными педалями и рулем, что работает как в режиме движения, так и в режиме полета, упрощают переход пилотов к другим режимам.



Рендер Pegasus E / Фото Pegasus

Когда авто появится в небе и на дорогах

Хотя Pegasus получил сертификат летной годности от Австралийского агентства по безопасности гражданской авиации, регистрация на дорогах остается препятствием. Компания проходит текущие процессы сертификации, чтобы соответствовать автомобильным стандартам США.

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Детали цены остаются конфиденциальными, но инсайдеры отрасли предполагают, что она будет в диапазоне суперкаров высокого класса. Pegasus стремится привлечь инвестиции для расширения производства и стать ведущим производителем летающих автомобилей.