Детали

Hispano Suiza – испанская компания с более чем столетним опытом. Основанная в 1904 году, она получила выдающуюся репутацию благодаря производству роскошных автомобилей, авиационных двигателей, грузовиков и оружия в начале и в середине 1900-х. В последние годы бренд возродился, сосредоточившись на полностью электрических гиперкарах, которые обеспечивают уникальную производительность.

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В 2019 году Hispano Suiza выпустила модель Carmen, которую собрали в количестве всего 24 экземпляров, каждый из которых имел свои уникальные особенности – нет двух одинаковых.

На бис Hispano Suiza выпустила еще более эксклюзивный Carmen Boulogne. Было построено всего пять экземпляров, и один из них был доставлен клиенту в США в 2023 году. Сейчас он является одним из самых дорогих электрических автомобилей на планете.

В завершение Hispano Suiza в феврале прошлого года тизерила третий гиперкар под названием Carmen Sagrera. Тогда мы лишь мельком мельком увидели небольшую часть кузова, но получили полную картину в июне, когда автопроизводитель официально показал новый автомобиль перед публикой в Барселоне.

Позже в этом месяце Hispano Suiza планирует впервые представить Carmen Sagrera в Великобритании во время ежегодного фестиваля скорости. Там компания намерена совершить знаменитый подъем на холм на другом своем электрическом гиперкаре, Carmen Boulogne, тогда как модель Sagrera, к сожалению, останется лишь экспонатом для созерцания и не будет показан в действии.

Carmen Sagrera показали на официальных изображениях / Фото Hispano Suiza

На сайте производителя нет большого количества информации об этой машине. Известно, что от 0 до 100 километров в час он разгоняется за 2,6 секунды, весит 1875 килограммов и имеет карбоновые диски. Вероятно, больше информации поступит позже, когда компания представит Carmen Sagrera официально.



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza

Нынешний фестиваль скорости Goodwood состоится 11-14 июля.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.