Деталі

Hispano Suiza – іспанська компанія з більш ніж столітнім досвідом. Заснована у 1904 році, вона здобула видатну репутацію завдяки виробництву розкішних автомобілів, авіаційних двигунів, вантажівок та зброї на початку та в середині 1900-х. Останніми роками бренд відродився, зосередившись на повністю електричних гіперкарах, які забезпечують унікальну продуктивність.

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У 2019 році Hispano Suiza випустила модель Carmen, яку зібрали в кількості всього 24 екземплярів, кожен з яких мав свої унікальні особливості – немає двох однакових.

На біс Hispano Suiza випустила ще більш ексклюзивний Carmen Boulogne. Було побудовано лише п'ять екземплярів, і один з них був доставлений клієнту в США в 2023 році. Наразі він є одним з найдорожчих електричних автомобілів на планеті.

На завершення Hispano Suiza в лютому минулого року тизерила третій гіперкар під назвою Carmen Sagrera. Тоді ми лише мигцем побачили невелику частину кузова, але отримали повну картину в червні, коли автовиробник офіційно показав новий автомобіль перед публікою в Барселоні.

Пізніше цього місяця Hispano Suiza планує вперше представити Carmen Sagrera у Великій Британії під час щорічного фестивалю швидкості. Там компанія має намір здійснити знаменитий підйом на пагорб на іншому своєму електричному гіперкарі, Carmen Boulogne, тоді як модель Sagrera, на жаль, залишиться лише експонатом для споглядання й не буде показаний у дії.

Carmen Sagrera показали на офіційних зображеннях / Фото Hispano Suiza

На сайті виробника немає великої кількості інформації про цю машину. Відомо, що від 0 до 100 кілометрів на годину він розганяється за 2,6 секунди, важить 1875 кілограмів та має карбонові диски. Імовірно, більше інформації надійде згодом, коли компанія представить Carmen Sagrera офіційно.



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza

Цьогорічний фестиваль швидкості Goodwood відбудеться 11-14 липня.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.