Що ми знаємо про Aston Martin Valiant

Valiant створили на основі Valour після прохання з боку Фернандо Алонсо, іспанського автогонщика, дворазового чемпіона світу Формули-1. Судячи з усього, він не був вражений Valour, а тому попросив інженерів Aston Martin створити щось легше і більш орієнтоване на гоночний трек.

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Результатом цього проєкту став автомобіль Valiant, у якому використовується карбон, магній і ретельно продумана конструкція для зниження ваги. Крім того, додано ще 20 кінських сил, що в сумі становить 735 кінських сил. Усе це працює на амортизаторах Multimatic, для більш пристосованих до треку налаштувань.

Aston Martin не публікував ціну Valiant, тому що компанія не мала в цьому потреби — всі 38 екземплярів уже продані. Після повноцінного дебюту автомобіля в Гудвуді ми навряд чи побачимо його поза межами приватного гаража з клімат-контролем.

Звісно, з художнього погляду, цей автомобіль – витвір мистецтва. Ніхто не працює з пропорціями та силуетами так, як компанія Aston Martin, і крило тут дійсно додає певної естетичної привабливості над Valour. Задній дифузор також додає справжнього гоночного стилю.



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin

Фактично Valiant – це легший і швидший Valour. У чомусь його дизайн кращий, у чомусь гірший. Одне з рішень, у якому компанія відійшла від попередника, є передня частина машини. У Valour вона була натхненна моделями 70-х, але у новій Valiant решітка радіатора не дуже нагадує старі Aston Martin. Компанія стверджує, що нова Valiant натхненна V8 RHAM/1 від Aston Martin, випущеною у 1977 році, але той автомобіль мав класичну форму решітки радіатора Aston.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.