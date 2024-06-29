Что мы знаем об Aston Martin Valiant

Valiant создали на основе Valour после просьбы со стороны Фернандо Алонсо, испанского автогонщика, двукратного чемпиона мира Формулы-1. Судя по всему, он не был впечатлен Valour, а потому попросил инженеров Aston Martin создать что-то легче и более ориентированное на гоночный трек.

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Результатом этого проекта стал автомобиль Valiant, в котором используется карбон, магний и тщательно продуманная конструкция для снижения веса. Кроме того, добавлено еще 20 лошадиных сил, что в сумме составляет 735 лошадиных сил. Все это работает на амортизаторах Multimatic, для более приспособленных к треку настроек.

Aston Martin не публиковал цену Valiant, потому что компания не имела в этом необходимости — все 38 экземпляров уже проданы. После полноценного дебюта автомобиля в Гудвуде мы вряд ли увидим его вне частного гаража с климат-контролем.

Конечно, с художественной точки зрения, этот автомобиль – произведение искусства. Никто не работает с пропорциями и силуэтами так, как компания Aston Martin, и крыло здесь действительно добавляет определенной эстетической привлекательности над Valour. Задний диффузор также добавляет настоящего гоночного стиля.



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin

Фактически Valiant – это более легкий и быстрый Valour. В чем-то его дизайн лучше, в чем-то хуже. Одно из решений, в котором компания отошла от предшественника, является передняя часть машины. В Valour она была вдохновлена моделями 70-х, но в новой Valiant решетка радиатора не очень напоминает старые Aston Martin. Компания утверждает, что новая Valiant вдохновлена V8 RHAM/1 от Aston Martin, выпущенной в 1977 году, но тот автомобиль имел классическую форму решетки радиатора Aston.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.