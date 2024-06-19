Дуже дорого

У своєму модельному ряді компанія має Veyron, яка стоїть на порядок вище, ніж інші, з погляду ціни та якості. Кілька днів тому німецькі фахівці з суперкарів Mechatronik виставили машину на продаж. Цей Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse має кузовні панелі, фрезеровані з окремих блоків алюмінію, які коштують понад 2,5 мільйона доларів.

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Перші версії Veyron вартували мільйони доларів, але варіант Vitesse коштував удвічі дорожче за базовий автомобіль. Це була фінальна еволюція культового суперкара, відкидна версія рекордної моделі Super Sport, яка стала найшвидшим кабріолетом у світі. З 450 автомобілів Veyron лише 92 були Grand Sport Vitesse.

За даними Mechatronik, у 2014 році один з найважливіших клієнтів Bugatti хотів, щоб Vitesse був "найбільш досконалою і захоплюючою версією з того, що було можливо на той час, найбільш особливим Veyron і найбільш екстремальною та унікальною версією, яку коли-небудь будували".

Натхненням послужив Veyron Pur Sang, п'ять екземплярів якого було випущено в 2007 році. Pur Sang мав капот і центральну частину з вуглецевого волокна з відкритими полірованими алюмінієвими крилами, бамперами і боковинами. Керівник відділу дизайну Ахім Аншайдт і дизайнер кольору та оздоблення Лоран Шевальє вирішили, що подібний розподіл кольорів і матеріалів виглядатиме чудово, а також "відповідатиме запиту клієнта на дуже чистий дизайн з використанням оригінальних матеріалів, бажано без фарби, [який] найбільше виграє в поєднанні з привабливим, контрастним інтер'єром".



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik

Залежно від вимог клієнта, деякі з Pur Sangs мали пофарбовані бампери замість алюмінієвих, а через великі розміри кузовних панелей деякі з них довелося зварити між собою, що призвело до появи швів, які були відшліфовані вручну, але все одно були помітні. Для замовника ці дві речі були неприйнятними. У своєму замовленні він вказав, що окрім карбонової задньої частини, кожна кузовна панель повинна бути виготовлена з окремого шматка алюмінію, включаючи капот.

Bugatti довелося написати нову CAD-програму, щоб зрозуміти, як виробляти автомобіль, і інженери компанії в Німеччині підрахували, що для цього знадобиться понад 20 тонн алюмінієвих блоків.

CAD або CADD (комп'ютерне проєктування та креслення) – це технологія, розроблена для проєктування, розробки та створення технічної документації, яка замінює ручне малювання від руки та креслення на цифровий процес.

Мало того, що виробничі витрати були б "астрономічно високими", вони також виявилися б набагато дорожчими за вже узгоджену ціну продажу, тому в Bugatti вирішили повідомити клієнту, що його замовлення скасовується і йому доведеться придумати "більш практичну" специфікацію.

Почувши цю новину, клієнт сказав, що не тільки скасує всі інші автомобілі Bugatti, які він уже на той момент замовив, але й ніколи більше не буде купувати у цієї компанії. Якщо, звичайно, компанія не створить автомобіль за оригінальними специфікаціями, а будь-які компроміси будуть "категорично відкинуті".

Джерело не вказує, яку конкретну кількість машин замовив цей клієнт, але зазначає, що їх було "дуже багато".

У нього вже було кілька Veyrons.

Також він замовив по одному з шести різних спеціальних випусків Les Légendes de Bugatti, які були побудовані на базі Grand Sport Vitesse (і було виготовлено лише по три одиниці кожного з них).

У нього також було замовлено кілька Veyron Super Sports.

До того ж презентація наступника Chiron швидко наближалася і він, без сумніву, хотів би мати й такий автомобіль. Це машина вартістю щонайменше 25 мільйонів доларів.



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik

Врешті Bugatti поступилася, і автомобіль був побудований так, як і передбачалося спочатку. Кожна кузовна панель була виточена з одного алюмінієвого блоку, а потім відшліфована, а вуглепластикові панелі були виготовлені з 6K-переплетення й вирівняні під кутом 90 градусів, що також було складно у виробництві в той час.

Mechatronik каже, що це був "найбільш екстремальний і трудомісткий" Veyron, який коли-небудь робили, а вартість усіх побажань у підсумку виявилася значно більшою, ніж базова ціна Vitesse у 2,5 мільйона доларів.

Це дійсно зробило автомобіль вражаючим. Алюмінієві панелі роблять його схожим на космічний корабель з фантастичного фільму 60-х років, а природні відблиски підкреслюють чистоту дизайну Veyron. Крім кузова, є ряд інших особливих штрихів. Вся решітка радіатора також відполірована, а підковоподібна решітка має спеціальний візерунок з ініціалами власника (KAQ), що повторюються у вигляді водоспаду, логотип також можна знайти на кришках паливних баків і вшитих в підголівники. Інтер'єр Carmine Red виглядає не менш фантастично: дизайнери не помилилися з яскраво-червоним кольором, що контрастує з алюмінієм.



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik

Цей Vitesse з самого початку знаходився під опікою свого власника і проїхав лише 750 кілометрів.

Ціна на цей автомобіль не вказана, але вона точно є астрономічно високою.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!