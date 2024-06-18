Як електрокари реагують на спеку

Аналітична компанія Recurrent нещодавно провела дослідження, щоб з’ясувати, як високі температури впливають на запас ходу електромобіля. Вона створила кілька звітів про стан акумуляторів більш ніж 7500 електромобілів після того, як вони піддавалися вищим температурам, ніж зазвичай.

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Коротка відповідь полягає в тому, що електромобілі працюють в основному добре, коли температура зростає до відносно прийнятних для організму людини значень. Електромобілі втрачають лише 2-5% запасу ходу при температурі до 32 градусів за Цельсієм. Сучасні електрокари мають надійну систему терморегуляції, яка підтримує батареї в прохолоді та безпеці.

Однак машини можуть втрачати 20-30% загального запасу ходу в спекотну погоду, тобто при температурі вище 35 градусів. Це може стати справжньою проблемою, особливо для тих, хто подорожує на великі відстані.

Коли спека стає проблемою для електромобілів

Спека негативно впливає на електромобілі у двох ситуаціях:

Акумулятор електромобіля має дуже низький відсоток заряду . Для терморегуляції автомобіля потрібна енергія, тому тримайте батарею зарядженою, щоб допомогти автомобілю самостійно охолоджувати батарею.

. Для терморегуляції автомобіля потрібна енергія, тому тримайте батарею зарядженою, щоб допомогти автомобілю самостійно охолоджувати батарею. Тривала стоянка на спекотному сонці. Зрозуміло, що це буде значно важче для машини, ніж припаркувати її в тіні на відкритому повітрі. Якщо вам доводиться залишати автомобіль на довгий час (особливо на дні чи тижні), ідеальним варіантом буде поставити його на захищене місце для паркування, а не на стоянці без даху. Якщо машина стоятиме під прямим сонячним світлом, система витрачатиме занадто багато енергії на своє охолодження і швидко розрядиться.

Як кондиціонер впливає на запас ходу електромобіля

Використання кондиціонера за звичайних літніх умов не зменшить ваш запас ходу на помітну величину. Кондиціонер має набагато менший негативний вплив на запас ходу електромобіля, ніж обігрівач, який працює при низьких температурах.

Але охолодження салону все одно вимагає енергії, тому екстремальна спека може призвести до втрати запасу ходу за певних умов. Дослідження показало, що запас ходу не починає зменшуватися, поки стовпчик термометра не досягне 30 градусів.

Найкращий спосіб охолодити електромобіль

За можливості охолодіть автомобіль заздалегідь, поки він усе ще підключений до мережі, а потім підтримуйте бажану температуру. Це пов'язано з тим, що найбільш енергоємною частиною кондиціонування є початкове охолодження. Може знадобитися 3-5 кіловатів енергії, щоб знизити температуру автомобіля з 35 до 21 градуса, але потрібно лише близько 1 кіловата, щоб підтримувати її на рівні 21 градуса за Цельсієм. Таким чином ви зможете підтримувати сталу температуру після заряджання, витрачаючи мінімум енергії батареї.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.