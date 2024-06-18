Компания DJI, которая владеет 70% мирового рынка беспилотников, уже давно находится в центре внимания американских законодателей, которые называют интересы национальной безопасности основным обоснованием предложенного запрета.

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Доминирование компании в отрасли, а также тот факт, что примерно 6% акций DJI принадлежат китайским государственным структурам, усилили опасения, что китайские власти могут получить доступ к дронам DJI, которые работают над территорией США, или использовать их в своих целях.

Это беспокойство усиливается опасениями, что дальнейший рост DJI может усилить экономические рычаги Китая на мировой арене.

Депутат Элис Стефаник, представитель республиканцев от штата Нью-Йорк, выразила настроения многих законодателей, когда заявила:

DJI представляет неприемлемую угрозу национальной безопасности, и уже давно пришло время вывезти дроны, произведенные коммунистическим Китаем, из Америки.

Согласно предложенному законопроекту, запрет будет направлен на новые продажи дронов DJI в США, но не коснется уже приобретенных и используемых дронов.

Такое разграничение имеет целью сбалансировать беспокойство о безопасности с практичностью существующих потребительских инвестиций.

Несмотря на широкую поддержку законопроекта в Конгрессе, его окончательное одобрение остается неопределенным, поскольку как сторонники, так и скептики ожидают дальнейших решений законодательной и исполнительной власти.

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Между тем DJI еще не прокомментировала публично законодательные изменения. Однако, представители компании по всему миру ранее отмечали свою приверженность принципам конфиденциальности и безопасности, отрицая любые обвинения в слежке или шпионаже.