И это ни в коем случае не совпадение, а сотрудничество двух компаний, ведь камера специально разработана для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, отмечает Техно 24. URSA Cine Immersive упростит процесс съемки и обработки высококачественного пространственного видео, что должно стать новым шагом в создании иммерсивного контента.

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Что известно о камере

Камера URSA Cine Immersive может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками, разработанными с учетом требований Apple Vision Pro.

Она снимает видео с впечатляющим разрешением 8160×7200 пикселей на один глаз, предлагая 16 степеней динамического диапазона. Это гарантирует, что стереоскопический 3D-контент будет не только ярким и реалистичным, но и богатым на детали, поддерживая частоту кадров 90 кадров в секунду.

Ожидается, что такой высокий уровень производительности обеспечит пользователям гарнитуры Vision Pro поистине захватывающий опыт.

На одном из изображений, опубликованных Blackmagic, показана камера, установленная на дроне, что акцентирует на ее универсальности и потенциале для динамических сценариев съемки. Эта способность открывает новые возможности для воздушной видеосъемки в пространственном 3D, что делает ее бесценным инструментом для режиссеров и создателей контента, стремящихся расширить границы иммерсивных медиа.

Цена и доступность

Хотя точная дата выпуска и цена камеры URSA Cine Immersive пока что не разглашаются, ее появление на рынке запланировано на конец этого года.

История поставок высокопроизводительных камер Blackmagic по конкурентным ценам позволяет сделать предположение о ее потенциальной стоимости.

Например, их модель с разрешением 12K стоит 9995 долларов, что значительно ниже, чем другие камеры с аналогичными возможностями. Кроме того, прошлогодняя полнокадровая модель с поддержкой 6K была представлена по цене 2595 долларов.

Обновление DaVinci Resolve

Вместе с камерой Blackmagic объявила об обновлении своего известного программного обеспечения для редактирования DaVinci Resolve. Это обновление представит инструменты, специально разработанные для упрощения рабочего процесса с видео для Vision Pro.

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Одной из особенностей является возможность просмотра и редактирования пространственного видео, что расширяет функциональность как для 2D-мониторов, так и для использования гарнитуры. Ожидается, что эта интеграция упростит процесс постпродакшна, облегчив создателям создание высококачественного иммерсивного контента.