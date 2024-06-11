Визуальное и функциональное обновление

Обновленная Siri отличается изящным визуальным дизайном. При активации Siri теперь сигнализирует о своем присутствии мягкой подсветкой, что делает взаимодействие более интуитивно понятным.

Смотрите также Первому в истории iPad исполнилось 14 лет: что мы знаем о планшете, который изменил правила игры

Ответы голосового ассистента станут богаче и полнее, и будут дополнены интерактивными карточками, которые будут содержать дополнительный мультимедийный контент. Такое визуальное улучшение имеет целью сделать взаимодействие с Siri более интересным и информативным.

Siri стала умнее

Одно из самых заметных достижений – улучшенная способность Siri понимать и сохранять контекст во время разговора. Это поможет ассистенту запоминать предыдущие запросы в пределах одного сеанса, уменьшая необходимость пользователям повторяться.

Такое совершенствование происходит благодаря улучшенным алгоритмам обработки естественной речи, что позволит Siri предоставлять ответы и выполнять задачи, которые ранее были недостижимыми.

Интеграция с контентом

Интеграция Siri с контентом на устройстве пользователя также была значительно улучшена. Теперь голосовой помощник может получать доступ и взаимодействовать с информацией, которая сейчас отображается на экране iPhone или iPad.

Например, если пользователь заполняет форму и ему нужен номер водительского удостоверения, Siri может автоматически найти фотографию документа среди фотографий.

Глубокая интеграция с приложениями

Чтобы еще больше расширить функциональность Siri, Apple представила технологию App Intents. Это нововведение позволяет Siri работать с приложениями на более глубоком уровне. Например, если пользователь просит Siri отредактировать фотографию во время ее просмотра в приложении "Фотографии", ассистент может применить фильтры и эффекты, не требуя от пользователя перехода в ручной режим.

Интеллектуальная помощь во всех продуктах Apple

Используя App Intents и усовершенствованное машинное обучение, Siri теперь может предложить более точные указания по использованию продуктов Apple. Если пользователь спрашивает: "Как написать сообщение сейчас, а отправить его завтра?". Siri предоставит подробные инструкции по использованию новой функции отправки сообщений по расписанию в iOS 18.

Siri и ChatGPT

Apple Intelligence является ядром функций генеративного ИИ в iOS 18, но Apple также позволит пользователям входить в систему со своей учетной записью OpenAI и использовать модели ChatGPT.



После подключения пользователи могут выбрать ChatGPT как модель для использования в Siri, а также как часть новых интеллектуальных инструментов для письма и других функций в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.



Интеграция ChatGPT расширяет бесплатную функциональность Apple Intelligence, встроенную в операционную систему. Например, если вы зададите Siri вопрос, на который она не может ответить, она может передать его ChatGPT, чтобы тот ответил на него.



Siri сможет использовать ChatGPT для помощи / Скриншот Apple

А тем временем Apple представила долгожданную iPadOS 18 с калькулятором и другими функциями

Все появится не сразу

Apple планирует постепенно внедрять эти инновации в течение следующего года через обновление программного обеспечения и нейронной сети на стороне сервера.

Некоторые функции станут доступными позже в жизненном цикле iOS 18. Визуальный редизайн и расширенные функциональные возможности будут распространены на iPad и компьютеры Mac, которые используют Siri, что обеспечит единый опыт работы со всеми устройствами Apple.