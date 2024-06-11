После многих лет просьб пользователей, Apple наконец-то добавила встроенный калькулятор в iPadOS, сообщает Техно 24. Эта новая функция устраняет потребность в сторонних калькуляторах, которые часто переполнены рекламой и ненужными функциями.

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"Калькулятор, каким он должен быть"

Приложение "Калькулятор" специально разработан для использования преимуществ больших экранов iPad и поддерживает ввод данных с помощью Apple Pencil, что делает его универсальным и удобным инструментом как для повседневного, так и для профессионального использования.

ChatGPT в iPad

Одной из выдающихся особенностей iPadOS 18 является интеграция ChatGPT в Siri. Это позволяет пользователям задавать вопросы и получать ответы от искусственного интеллекта непосредственно через голосового помощника Apple, без необходимости создавать отдельную учетную запись в OpenAI.

Возможности Siri были значительно расширены, что позволило ей выполнять более широкий спектр задач, таких как проверка орфографии и создание резюме на основе данных, введенных пользователем.

Другие фишки обновления

iPadOS 18 также представляет широкие возможности персонализации домашнего экрана.

Теперь пользователи могут наслаждаться затемненными иконками приложений, интегрировать сторонние приложения в Центр управления и использовать новую "плавающую" вкладку для быстрого переключения между задачами.

Кроме того, функция SharePlay получила функцию совместного доступа к экрану, что позволяет пользователям удаленно управлять другим iPad, делая совместную работу и помощь проще, чем когда-либо.

Среди других обновлений в iPadOS 18 – возможность планировать сообщения в iMessage, скрывать программы для защиты конфиденциальных данных, а также обновленный дизайн приложения "Фотографии" и "Настройки".

Доступность также улучшилась благодаря новым функциям, которые позволяют управлять устройством с помощью только движений глаз, гарантируя, что iPad остается инклюзивным для пользователей с ограниченными возможностями.

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Apple объявила, что iPadOS 18 будет доступна для загрузки осенью 2024 года. Однако бета-версия уже доступна для разработчиков, а публичная бета-версия ожидается через месяц.

Новая операционная система будет совместима с iPad, оснащенными процессорами Apple M2 і M4, анонсированными в начале этого года, а также будет поддерживать более старые модели.