В этом году компания Apple выпустила планшет в двух вариациях – с экранами на 11 и 13 дюймов, пишет 24 Канал. Имея толщину 5,3 миллиметра, 11-дюймовый iPad Pro на самом деле толще 13-дюймовую версию, что затрудняет его сгибание. И действительно, забегая наперед, меньшую версию оказалось труднее согнуть, чем вариант с большим экраном.

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На канале ютубера JerryRigEverything вышло два отдельных видео. В первом он тестирует на прочность M4 iPad Pro с экраном на 13 дюймов, а во втором – 11-дюймовый планшет Apple.

Царапины

Стоит отметить, что тесты, которые он провел во многом отличались. Но одним из основных была проверка устойчивости экрана к царапинам. Такие испытания происходят с помощью специальных инструментов различной твердости. Царапая каждым из них по экрану, можно определить степень защиты.

Разница между обеими версиями оказалась весьма значимой. Если первые заметные царапины на дорогой версии появились на уровне 6, то более дешевая версия повредилась уже на четвертом. При этом на третьем уровне твердости появлялись следы, похожие на песок, которые потом легко стирались тряпкой для чистки, которая идет в комплекте с устройствами. Тот же эффект наблюдался при попытке поцарапать экран ключом, шурупом, смартфоном iPhone и монетой. Но канцелярский нож оказался более прочным.

Боковые грани и задняя крышка поцарапались металлической пластиной и ножом очень легко в обоих вариантах.

Сгибание

Следующим были попытки сгибания.

M4 iPad Pro с экраном на 13 дюймов сначала не поддался на давление, пока автор канала пытался переломить устройство в горизонтальном положении планшета. Однако когда он повернул его вертикально, корпус вместе со стеклом сломался у основания, разойдясь трещинами по всему экрану .

. В случае 11-дюймовой версии ситуация была идентичной в горизонтальном положении, но в вертикальном планшет сломался лишь со второй попытки и при значительно большей приложенной силе.

Вывод

Таким образом меньшая версия оказалась крепче в плане корпуса, но ее стекло на экране более подвержено царапинам. Учитывая, что планшеты не носятся в кармане и обычно имеют чехлы, это вряд ли станет большой проблемой для пользователей.