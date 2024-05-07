iPad Pro: новые экраны, новый чип и поддержка искусственного интеллекта

Apple анонсировала 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro в рамках специального события "Let Loose". Планшеты оснащены OLED-дисплеями, которые предлагают еще более богатый контраст и яркость, размещены в новом тонком дизайне, который значительно меньше и легче. 11-дюймовый имеет толщину 5,3 миллиметра, а 13-дюймовый – 5,1 миллиметра. Они являются наиболее похожими на ноутбуки планшетами, которые только выпускала компания.

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Новый OLED-дисплей iPad Pro предлагает более высокую пиковую яркость HDR с более яркими цветами, глубоким черным и лучшей контрастностью по сравнению со старыми LCD и Mini-LED дисплеями предыдущих моделей. Apple называет это дисплеем Ultra Retina XDR. Компонент OLED-панели тоньше и легче, чем раньше, что делает возможным новый общий промышленный дизайн.



Очень тонкий iPad Pro / Фото Apple

Это также не обычные OLED-дисплеи: Apple заявляет, что новые iPad Pro оснащены "тандемными" OLED-дисплеями с типичной яркостью 1000 нит и пиковой яркостью 1500 нит. Это устраняет проблемы с яркостью, с которыми сталкивались предыдущие OLED-экраны, и означает, что вам не будет недоставать высокой яркости Mini-LED.

Компания также впервые предлагает опцию стекла с антибликом и нанотекстурой для iPad.



iPad Pro / Фото Apple



iPad Pro / Фото Apple

Процессор

Интересно видеть, что Apple полностью отказалась от чипа M3 и дебютировала с M4 в iPad Pro – это свидетельствует о том, насколько важными компания до сих пор считает эти устройства.

Абсолютно новый процессор M4 построен на основе 3-нанометрового техпроцесса второго поколения. Чип M4 содержит новый контроллер дисплея, который помогает управлять OLED-экраном, а также усовершенствования центрального и графического процессоров.

10-ядерный ЦП обеспечивает до 50% больше производительности по сравнению с предыдущим M2 iPad Pro.

по сравнению с предыдущим M2 iPad Pro. 10-ядерный графический процессор впервые обеспечивает аппаратную трассировку лучей і затенение сетки в iPad , что в целом ускоряет рендеринг до 4 раз по сравнению с M2.

і , что в целом ускоряет рендеринг до 4 раз по сравнению с M2. Ускорители машинного обучения Neural Engine (который может достигать 38 тера операций в секунду производительности искусственного интеллекта) и CPU делают M4 "чрезвычайно мощным для ИИ", по словам Apple. Это быстрее, чем у любого процессора, поставляемого сегодня, но немного ниже, чем обещают в будущих чипах Snapdragon X Elite, которые имеют 45 TOPS NPU.



iPad Pro / Фото Apple

Камеры и прочее

Apple также обновила модули камеры в новом iPad Pro, чтобы делать лучшие снимки, а адаптивная вспышка улучшает захват при сканировании документов.

Фронтальная камера переместилась к краю экрана, что обеспечивает лучшую перспективу для звонков в FaceTime.

В камерах есть датчик LIDAR, который строит объемную карту пространства.

iPad Pro 2024 года также совместим с новыми версиями аксессуаров Magic Keyboard и Apple Pencil Pro.

Кроме того, новый дизайн улучшает теплоотвод устройства на 20% , что приводит к увеличению производительности в 4 раза по сравнению с предыдущим поколением iPad Pro.

, что приводит к увеличению производительности в 4 раза по сравнению с предыдущим поколением iPad Pro. Новый iPad Pro начинается с 256 гигабайтов памяти, а максимальное количество достигает целых 2 терабайтов.



Все основные характеристики iPad Pro / Скриншот 24 Канала

Стоимость нового iPad Pro начинается от 999 долларов за 11-дюймовую модель (1199 долларов с сотовой связью) и 1299 долларов за 13-дюймовую (1499 долларов с сотовой связью). Эти цены на 200 долларов выше, чем на предыдущую модель.