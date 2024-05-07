iPad Pro: нові екрани, новий чип і підтримка штучного інтелекту
Apple анонсувала 11-дюймові та 13-дюймові iPad Pro в рамках спеціальної події "Let Loose". Планшети оснащені OLED-дисплеями, які пропонують ще багатший контраст і яскравість, розміщені в новому тоншому дизайні, який значно менший і легший. 11-дюймовий має товщину 5,3 міліметра, а 13-дюймовий – 5,1 міліметра. Вони є найбільш схожими на ноутбуки планшетами, які тільки випускала компанія.
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Новий OLED-дисплей iPad Pro пропонує вищу пікову яскравість HDR з яскравішими кольорами, глибоким чорним та кращою контрастністю в порівнянні зі старими LCD та Mini-LED дисплеями попередніх моделей. Apple називає це дисплеєм Ultra Retina XDR. Компонент OLED-панелі тонший і легший, ніж раніше, що робить можливим новий загальний промисловий дизайн.
Дуже тонкий iPad Pro / Фото Apple
Це також не звичайні OLED-дисплеї: Apple заявляє, що нові iPad Pro оснащені "тандемними" OLED-дисплеями з типовою яскравістю 1000 ніт і піковою яскравістю 1500 ніт. Це усуває проблеми з яскравістю, з якими стикалися попередні OLED-екрани, і означає, що вам не буде бракувати високої яскравості Mini-LED.
Компанія також уперше пропонує опцію скла з антивідблиском і нанотекстурою для iPad.
iPad Pro / Фото Apple
iPad Pro / Фото Apple
Процесор
Цікаво бачити, що Apple повністю відмовилася від чипа M3 і дебютувала з M4 в iPad Pro – це свідчить про те, наскільки важливими компанія досі вважає ці пристрої.
Абсолютно новий процесор M4 побудований на основі 3-нанометрового техпроцесу другого покоління. Чип M4 містить новий контролер дисплея, який допомагає керувати OLED-екраном, а також вдосконалення центрального та графічного процесорів.
- 10-ядерний ЦП забезпечує до 50% більше продуктивності порівняно з попереднім M2 iPad Pro.
- 10-ядерний графічний процесор вперше забезпечує апаратне трасування променів і затінення сітки в iPad, що в цілому прискорює рендеринг до 4 разів порівняно з M2.
- Прискорювачі машинного навчання Neural Engine (який може досягати 38 тера операцій в секунду продуктивності штучного інтелекту) і CPU роблять M4 "надзвичайно потужним для ШІ", за словами Apple. Це швидше, ніж у будь-якого процесора, що поставляється сьогодні, але трохи нижче, ніж обіцяють у майбутніх чипах Snapdragon X Elite, які мають 45 TOPS NPU.
iPad Pro / Фото Apple
Камери та інше
- Apple також оновила модулі камери в новому iPad Pro, щоб робити кращі знімки, а адаптивний спалах покращує захоплення при скануванні документів.
- Фронтальна камера перемістилася до краю екрана, що забезпечує кращу перспективу для дзвінків у FaceTime.
- В камерах є датчик LIDAR, який будує об'ємну карту простору.
- iPad Pro 2024 року також сумісний з новими версіями аксесуарів Magic Keyboard і Apple Pencil Pro.
- Крім того, новий дизайн покращує тепловідведення пристрою на 20%, що призводить до збільшення продуктивності в 4 рази порівняно з попереднім поколінням iPad Pro.
- Новий iPad Pro починається з 256 гігабайтів пам'яті, а максимальна кількість сягає цілих 2 терабайтів.
Всі основні характеристики iPad Pro / Скриншот 24 Каналу
Вартість нового iPad Pro починається від 999 доларів за 11-дюймову модель (1199 доларів із стільниковим зв’язком) і 1299 доларів за 13-дюймову (1499 доларів із стільниковим зв’язком). Ці ціни на 200 доларів вище, ніж на попередню модель.