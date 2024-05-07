iPad Pro: нові екрани, новий чип і підтримка штучного інтелекту

Apple анонсувала 11-дюймові та 13-дюймові iPad Pro в рамках спеціальної події "Let Loose". Планшети оснащені OLED-дисплеями, які пропонують ще багатший контраст і яскравість, розміщені в новому тоншому дизайні, який значно менший і легший. 11-дюймовий має товщину 5,3 міліметра, а 13-дюймовий – 5,1 міліметра. Вони є найбільш схожими на ноутбуки планшетами, які тільки випускала компанія.

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Новий OLED-дисплей iPad Pro пропонує вищу пікову яскравість HDR з яскравішими кольорами, глибоким чорним та кращою контрастністю в порівнянні зі старими LCD та Mini-LED дисплеями попередніх моделей. Apple називає це дисплеєм Ultra Retina XDR. Компонент OLED-панелі тонший і легший, ніж раніше, що робить можливим новий загальний промисловий дизайн.



Дуже тонкий iPad Pro / Фото Apple

Це також не звичайні OLED-дисплеї: Apple заявляє, що нові iPad Pro оснащені "тандемними" OLED-дисплеями з типовою яскравістю 1000 ніт і піковою яскравістю 1500 ніт. Це усуває проблеми з яскравістю, з якими стикалися попередні OLED-екрани, і означає, що вам не буде бракувати високої яскравості Mini-LED.

Компанія також уперше пропонує опцію скла з антивідблиском і нанотекстурою для iPad.



iPad Pro / Фото Apple



iPad Pro / Фото Apple

Процесор

Цікаво бачити, що Apple повністю відмовилася від чипа M3 і дебютувала з M4 в iPad Pro – це свідчить про те, наскільки важливими компанія досі вважає ці пристрої.

Абсолютно новий процесор M4 побудований на основі 3-нанометрового техпроцесу другого покоління. Чип M4 містить новий контролер дисплея, який допомагає керувати OLED-екраном, а також вдосконалення центрального та графічного процесорів.

10-ядерний ЦП забезпечує до 50% більше продуктивності порівняно з попереднім M2 iPad Pro.

порівняно з попереднім M2 iPad Pro. 10-ядерний графічний процесор вперше забезпечує апаратне трасування променів і затінення сітки в iPad , що в цілому прискорює рендеринг до 4 разів порівняно з M2.

і , що в цілому прискорює рендеринг до 4 разів порівняно з M2. Прискорювачі машинного навчання Neural Engine (який може досягати 38 тера операцій в секунду продуктивності штучного інтелекту) і CPU роблять M4 "надзвичайно потужним для ШІ", за словами Apple. Це швидше, ніж у будь-якого процесора, що поставляється сьогодні, але трохи нижче, ніж обіцяють у майбутніх чипах Snapdragon X Elite, які мають 45 TOPS NPU.



iPad Pro / Фото Apple

Камери та інше

Apple також оновила модулі камери в новому iPad Pro, щоб робити кращі знімки, а адаптивний спалах покращує захоплення при скануванні документів.

Фронтальна камера перемістилася до краю екрана, що забезпечує кращу перспективу для дзвінків у FaceTime.

В камерах є датчик LIDAR, який будує об'ємну карту простору.

iPad Pro 2024 року також сумісний з новими версіями аксесуарів Magic Keyboard і Apple Pencil Pro.

Крім того, новий дизайн покращує тепловідведення пристрою на 20% , що призводить до збільшення продуктивності в 4 рази порівняно з попереднім поколінням iPad Pro.

, що призводить до збільшення продуктивності в 4 рази порівняно з попереднім поколінням iPad Pro. Новий iPad Pro починається з 256 гігабайтів пам'яті, а максимальна кількість сягає цілих 2 терабайтів.



Всі основні характеристики iPad Pro / Скриншот 24 Каналу

Вартість нового iPad Pro починається від 999 доларів за 11-дюймову модель (1199 доларів із стільниковим зв’язком) і 1299 доларів за 13-дюймову (1499 доларів із стільниковим зв’язком). Ці ціни на 200 доларів вище, ніж на попередню модель.