iPhone 17 Slim

За словами аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple планує змінити дизайн лінійки iPhone 17. Хоча деталей про це на даному етапі небагато, Пу конкретно згадує, що Apple замінить iPhone 17 Plus на нову "тонку" модель під назвою "Slim". Чим саме пожертвує виробник, щоб зробити смартфон тоншим, невідомо. Окрім дизайну, динамічний острів нарешті також зазнає деяких змін у Pro Max.

Наступного року Apple так само випустить чотири моделі iPhone 17. Стандартний iPhone 17 буде оснащений 6,1-дюймовим екраном, а iPhone 17 Slim матиме 6,6-дюймову панель. Моделі "Pro" матимуть такий самий розмір екрана, що й моделі iPhone 16 Pro.

Пу також повідомляє, що, крім iPhone 17 Pro Max, всі моделі матимуть "складніший" алюмінієвий дизайн. Але що під цим мається на увазі до кінця не ясно. Компанія може внести певні корективи, щоб відрізнити матеріал від того, що ми бачили в минулому.

Що стосується iPhone 17 Pro Max найвищого класу, то він, як і раніше, буде поставлятися з титановою рамкою. Він також буде єдиним пристроєм у лінійці, який поставлятиметься зі "звуженим динамічним острівцем". Це означає, що решта варіантів матимуть той самий Dynamic Island, що й моделі iPhone 16.

У датчиках наближення iPhone 17 Pro Max буде використана нова технологія металізації, яка допоможе зменшити розмір компонентів Face ID і, відповідно, всього блоку дотчиків. Пу також підкреслив потенційні технічні характеристики лінійки iPhone 17.

Цього року, як повідомляється, Apple використовуватиме 8 гігабайтів оперативної пам'яті у всіх чотирьох варіантах, але наступного створить відмінності між стандартними та "Pro" моделями. iPhone 17 і iPhone 17 Slim будуть поставлятися з 8 гігабайтами оперативної пам'яті і чипами A18 або A19, тоді як моделі "Pro" будуть оснащені 12 гігабайтами в поєднанні з чипом A19 Pro.

Крім того, в лінійці iPhone 17 буде використовуватися 24-мегапіксельний сенсор для фронтальної камери, що є значним оновленням у порівнянні з поточними моделями.