iPhone 17 Slim

По словам аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple планирует изменить дизайн линейки iPhone 17. Хотя деталей об этом на данном этапе немного, Пу конкретно упоминает, что Apple заменит iPhone 17 Plus на новую "тонкую" модель под названием "Slim". Чем именно пожертвует производитель, чтобы сделать смартфон тоньше, неизвестно. Кроме дизайна, динамический остров наконец также претерпит некоторые изменения в Pro Max.

В следующем году Apple так же выпустит четыре модели iPhone 17. Стандартный iPhone 17 будет оснащен 6,1-дюймовым экраном, а iPhone 17 Slim будет иметь 6,6-дюймовую панель. Модели "Pro" будут иметь такой же размер экрана, что и модели iPhone 16 Pro.

Пу также сообщает, что, кроме iPhone 17 Pro Max, кроме iPhone 17 Pro Max все модели будут иметь "более сложный" алюминиевый дизайн. Но что под этим подразумевается до конца не ясно. Компания может внести определенные коррективы, чтобы отличить материал от того, что мы видели в прошлом.

Что касается iPhone 17 Pro Max самого высокого класса, то он, по-прежнему, будет поставляться с титановой рамкой. Он также будет единственным устройством в линейке, который будет поставляться с "суженным динамическим островком". Это означает, что остальные варианты будут иметь тот же Dynamic Island, что и модели iPhone 16.

В датчиках приближения iPhone 17 Pro Max будет использована новая технология металлизации, которая поможет уменьшить размер компонентов Face ID и, соответственно, всего блока дотчиков. Пу также подчеркнул потенциальные технические характеристики линейки iPhone 17.

В этом году, как сообщается, Apple будет использовать 8 гигабайт оперативной памяти во всех четырех вариантах, но в следующем создаст различия между стандартными и "Pro" моделями. iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут поставляться с 8 гигабайтами оперативной памяти и чипами A18 или A19, тогда как модели "Pro" будут оснащены 12 гигабайтами в сочетании с чипом A19 Pro.

Кроме того, в линейке iPhone 17 будет использоваться 24-мегапиксельный сенсор для фронтальной камеры, что является значительным обновлением по сравнению с текущими моделями.