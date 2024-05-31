Сколько стоит Nvidia

За последние пять дней цена акций производителя микросхем для искусственного интеллекта выросла на 20%, поскольку компания продолжает доказывать свою ценность для технологического мира. Nvidia сообщила о доходах в первом квартале в размере 26 миллиардов долларов, что в очередной раз превзошло ожидания Уолл-стрит и подняло ее стоимость.

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В среду утром рыночная капитализация Nvidia выросла до 2,8 триллиона долларов, что лишь на несколько шагов отстает от 2,8 триллиона долларов компании Apple.

Экспоненциальный рост Nvidia за последний год объясняется ее огромной ролью в разработке искусственного интеллекта и ажиотажем вокруг него. Графические процессоры (GPU) этого производителя являются ключевым оборудованием, необходимым для работы приложений с искусственным интеллектом, обучения ИИ, автомобилей и других технологий. Хотя ее конкуренты и клиенты разработали собственные универсальные и специальные чипы для ИИ, графические процессоры Nvidia все еще остаются фаворитом.

На прошлой неделе Nvidia заявила, что спрос на ее чипы H200 и Blackwell превышает предложение. Генеральный директор Дженсен Хуанг сказал, что он видит, что спрос на старые версии ИИ-чипов Nvidia продолжает расти, даже если многие клиенты ищут новейшие графические процессоры Blackwell.

Интересно, что даже ограничения, которые правительство США ввело на поставки технологий в Китай, не пошатнули позиции компании. Хотя вполне возможно, что если бы этих ограничений не было, результаты были бы еще лучше.

С другой стороны, для Apple 2024 год был относительно неспокойным. В условиях регуляторного контроля и падения продаж iPhone за рубежом акции Apple не смогли достичь такого роста, как у Nvidia. Акции Apple хоть и выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это не так уж и много по сравнению с такими конкурентами, как Meta, Amazon, Google и Microsoft. Последняя, кстати, сегодня является самой дорогой компанией в мире.