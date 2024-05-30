Хелен Тонер – одна из четырех человек, ответственных за изгнание генерального директора крупнейшей компании искусственного интеллекта. Она заявила, что непрерывная ложь Альтмана создала токсичную культуру, которую руководители описали как "психологическое насилие".

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Кто и почему уволил Сэма Альтмана

В своем первом развернутом интервью после увольнения Сэма Альтмана Тонер рассказывает, что в октябре 2023 года руководители отделов пришли в Совет директоров OpenAI с серьезными обвинениями против генерального директора компании. По словам Тонер, двое из них заявили, что не могут доверять CEO, и показали скриншоты, на которых видно, что Альтман манипулирует и лжет. Более того, они якобы также говорили, что не верят способность и желание Альтмана измениться.

Именно эти показания, которая говорит Тонер, подтолкнули Совет директоров уволить генерального директора через несколько недель после этого. Но это, можно сказать, было лишь последней каплей, ведь количество проблем, которые накопились до этого, было значительно больше.

О запуске ChatGPT узнали из твитера

Для каждого отдельного случая Сэм всегда мог придумать какое-то невинное объяснение, почему это не имеет большого значения, или почему его неправильно истолковали, и тому подобное. После многих лет подобных вещей, все четверо из нас, кто его уволил, пришли к выводу, что мы просто не можем верить в то, что говорил нам Сэм,

– сказала Тонер в интервью для TED.

Бывшая член Совета директоров также вспомнила, что правление компании не знало о запуске ChatGPT, главного продукта компании, пока он не был выпущен в ноябре 2022 года. "Мы узнали о ChatGPT в Twitter", – говорит она.

Тонер также отметила, что Альтман предоставлял неточную информацию о процессах безопасности в OpenAI.

За несколько недель до своего увольнения глава компании прибегнул к лживым обвинениям в адрес самой Хелен Тонер, чтобы добиться ее отставки. Причиной стала написанная ею исследовательская работа, в которой она критиковала недостаточные меры безопасности в OpenAI. Эта версия, кстати, уже ранее была озвучена и мы подробно раскрывали её в отдельном материале.

В конце концов, Тонер утверждает, что члены правления OpenAI никому, кроме команды юристов, не говорили, что будут пытаться уволить Альтмана, потому что знали, что генеральный директор попытается их остановить очередными манипуляциями, если узнает об этом. Но даже после всего этого Альтман вернулся на должность генерального директора всего через несколько дней, а 95% компании подписали открытое письмо с требованием восстановить его в должности.

Тонер говорит, что сотрудникам компании это было представлено как черно-белое решение: либо верните Альтмана, или OpenAI будет уничтожен. Поскольку большинство из них имеют свою долю в компании стоимостью 86 миллиардов долларов, они поддались этим аргументам и начали требовать возвращения CEO, поскольку верили, что без него существование компании просто невозможно.

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Они боялись мести

Вторая вещь, которую действительно важно знать, и о которой мало пишут, - это то, насколько люди боятся идти против Сэма. Они видели, как он мстил людям, мстил им за их критику в прошлом. Они действительно боялись того, что может произойти с ними,

– продолжает Тонер.

Напоследок она отметила, что это не первая компания, где Альтман столкнулся с этой проблемой, вспоминая, как Альтман был уволен из Y Combinator в 2019 году. Также ранее команда менеджеров Loopt, первого стартапа Альтмана, дважды обращалась к совету директоров компании с просьбой уволить Альтмана за "обманчивое и хаотичное поведение".

Напомним, Хелен Тонер, Таша Макколи, Илья Суцкевер и Адам Д'Анджело были членами правления, ответственными за увольнение Сэма Альтмана в ноябре прошлого года. Тонер и Макколи немедленно покинули правление OpenAI, когда Альтман вернулся в руководящее кресло позже в том же месяце. Суцкевер объявил о своем уходе только в этом месяце, после того, как, по сообщениям, отсутствовал в офисе OpenAI около шести месяцев.