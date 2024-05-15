Что изменится после ухода Сатскевера

Якуб Пачоцки, который работал в OpenAI с 2017 года, возьмет на себя роль главного научного сотрудника. Кроме того, OpenAI объявила о назначении новых членов правления, среди которых Брет Тейлор и Ларри Саммерс, а Microsoft обеспечила себе место наблюдателя без права голоса в правлении.

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Уход Сацкевера совпадает с недавним запуском новой модели искусственного интеллекта и десктопной версии ChatGPT, что свидетельствует о постоянных усилиях компании по расширению возможностей платформы чат-ботов.

Интересно, что эти события произошли после того, как период турбулентности в руководстве OpenAI прошел. Напомним, что в прошлом году сооснователя и генерального директора Сэма Альтмана едва не вытеснили с должности CEO.

Коротко о мятеже

В ноябре прошлого года совет директоров компании выразил беспокойство относительно прозрачности коммуникаций Альтмана.

Появились сообщения, которые свидетельствовали о разногласиях в приоритетах в руководстве компании: Сацкевер выступал за осторожное развитие ИИ, чтобы уменьшить потенциальные риски, тогда как другие, включая Альтмана, были более склонны к технологическому прогрессу.

Ситуация обострилась, когда большинство сотрудников OpenAI пообещали уволиться в ответ на действия правления.

Впоследствии Альтман вернулся на свою должность, что привело к уходу членов правления Хелен Тонер, Таши Макколи и Сацкевера. Олтман выражал приверженность к Сацкеверу, подчеркивая его неоценимый вклад в организацию.

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Ранее в марте OpenAI завершила внутреннее расследование событий, связанных с уходом Альтмана. Альтман вернулся в состав правления вместе с новыми членами – доктором Сью Десмонд-Хелльман, Николь Селигман и Фиджи Симо.