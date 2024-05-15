Що зміниться після відходу Сатскевера

Якуб Пачоцкі, який працював в OpenAI з 2017 року, візьме на себе роль головного наукового співробітника. Крім того, OpenAI оголосила про призначення нових членів правління, серед яких Брет Тейлор і Ларрі Саммерс, а Microsoft забезпечила собі місце спостерігача без права голосу в правлінні.

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Відхід Сацкевера збігається з нещодавнім запуском нової моделі штучного інтелекту та десктопної версії ChatGPT, що свідчить про постійні зусилля компанії з розширення можливостей платформи чат-ботів.

Цікаво, що ці події відбулися після того, як період турбулентності в керівництві OpenAI минув. Нагадаємо, що минулого року співзасновника і генерального директора Сема Альтмана ледь не витіснили з посади CEO.

Коротко про заколот

У листопаді минулого року рада директорів компанії висловила занепокоєння щодо прозорості комунікацій Альтмана.

З'явилися повідомлення, які свідчили про розбіжності в пріоритетах у керівництві компанії: Сацкевер виступав за обережний розвиток ШІ, щоб зменшити потенційні ризики, тоді як інші, включно з Альтманом, були більш схильні до технологічного прогресу.

Ситуація загострилася, коли більшість співробітників OpenAI пообіцяли звільнитися у відповідь на дії правління.

Згодом Альтман повернувся на свою посаду, що призвело до відходу членів правління Хелен Тонер, Таші Макколі і Сацкевера. Олтман висловлював прихильність до Сацкевера, підкреслюючи його неоціненний внесок в організацію.

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Раніше в березні OpenAI завершила внутрішнє розслідування подій, пов'язаних з відходом Альтмана. Альтман повернувся до складу правління разом з новими членами – доктором Сью Десмонд-Хелльман, Ніколь Селігман і Фіджі Сімо.