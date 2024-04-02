Згідно з інформацією, отриманою The Information, суперкомп'ютер під кодовою назвою Stargate планується ввести в експлуатацію до 2028 року. OpenAI відмовилася коментувати це питання, Microsoft не підтвердила і не спростувала ці повідомлення, натомість наголосила на своїй прихильності до розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

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Microsoft продемонструвала свою здатність створювати передову інфраструктуру штучного інтелекту, яка використовується для навчання і розгортання провідних світових моделей штучного інтелекту. Ми завжди плануємо наступне покоління інфраструктурних інновацій, необхідних для подальшого розширення можливостей ШІ,

– заявив представник Microsoft.

Галузь потребує все більше грошей

Слід зазначити, що такі значні інвестиції ставлять під сумнів фінансову стійкість галузі штучного інтелекту. Оскільки такі компанії, як Microsoft і OpenAI, пропонують значну частину послуг ШІ безкоштовно або за моделями підписки, існує невизначеність щодо потоків доходів галузі.

Крім того, зберігається занепокоєння щодо зростаючих витрат, пов'язаних з розробкою та обслуговуванням ШІ. Нещодавні зусилля OpenAI щодо зменшення витрат, зокрема намагання уникнути витрат на навчальні дані, підкреслюють значне фінансове навантаження, з яким стикаються організації, що працюють у галузі ШІ.

Разом з тим, Microsoft і OpenAI, очевидно, вбачають значний потенціал у галузі ШІ. Компанії вливають чимало коштів у проєкти з розвитку та підтримки ШІ на стратегічному рівні.

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Зокрема обидві компанії інвестують в дослідження з термоядерної енергетики, адже ШІ вже споживає колосальну кількість енергії і ці потреби у майбутньому лише зростатимуть.