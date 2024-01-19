Виступаючи на заході, що відбувся в рамках щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Альтман повідомив, що споживання енергії штучним інтелектом, як очікується, перевершить попередні прогнози.

А тим часом OpenAI працюватиме з Пентагоном попри попередню заборону

Зараз OpenAI щодня обробляє сотні мільйонів запитів на своїх системах штучного інтелекту, що означає щоденне споживання енергії в 1 гігават-годину – кількість, еквівалентну споживанню електроенергії приблизно 33 000 середньостатистичних американських домогосподарств.

Альтман наголосив на необхідності прориву в галузі ядерної енергетики і додав, що без прориву галузь ШІ не зможе досягати подальших успіхів та розвиватися.

ШІ потрібен ядерний синтез

Ядерний синтез, який деякі вчені називають "святим граалем" чистої енергії, імітує природні реакції, що відбуваються на сонці. Оскільки інструменти генеративного ШІ, такі як ChatGPT, стають все більш функціональними і популярними, очікується, що в найближчі роки попит на енергію буде стрімко зростати.

Попри величезні енергетичні потреби, Альтман виділив позитивний аспект – стимулювання більшої уваги до чистої енергії. Зростання попиту на енергію, пов'язане з розвитком штучного інтелекту, може стимулювати компанії інвестувати в чисті джерела енергії, включаючи ядерний синтез, а також в більш економічні методи виробництва і зберігання сонячної енергії.

Кілька вчених з усього світу старанно працюють над тим, щоб перетворити комерційне виробництво енергії за допомогою ядерного синтезу на реальність, і за останні роки вони досягли значних успіхів у цій галузі.

Хоча Ліверморська національна лабораторія імені Лоуренса досягла першого в історії запалювання термоядерного синтезу в 2022 році, комерційне виробництво енергії термоядерного синтезу досі залишається величезним викликом.

Галузь стрімко розвивається

Важливою подією стало те, що американська компанія Helion Energy, яка займається ядерним синтезом, минулого року уклала з Microsoft угоду про купівлю енергії термоядерного синтезу. Угода зобов'язує Helion Energy побудувати 50-мегаватну електростанцію ядерного синтезу до 2028 року, потенційно ставши піонером у комерційному виробництві та розподілі енергії термоядерного синтезу.

Цей стратегічний крок Microsoft, що інвестує в потенційно безмежне джерело енергії для OpenAI, може надати технологічному гіганту перевагу. OpenAI покладається на обчислювальні ресурси та сервери Microsoft для живлення своїх систем штучного інтелекту.

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Підхід Helion Energy відрізняється від традиційних методів. Компанія використовує 12-метровий плазмовий прискорювач, здатний нагрівати паливо до 100 мільйонів градусів за Цельсієм. Використовуючи гелій-3 і дейтерій, Helion планує спершу створити плазму перед тим, як стиснути її магнітними полями для досягнення термоядерного синтезу.

Варто відзначити значні інвестиції Сема Альтмана у розмірі 375 мільйонів доларів у Helion Energy, що свідчить про впевненість у потенціалі компанії. І Microsoft, і OpenAI висловлюють впевненість щодо здатності Helion Energy постачати енергію ядерного синтезу до 2028 року, що, можливо, дасть OpenAI конкурентну перевагу над своїми аналогами.