Прагнення Microsoft зменшити свій вуглецевий слід і досягти кліматичної нейтральності привело її до рішення забезпечити свої ЦОД ядерною енергетикою. Інша причина – зростаючі енергетичні потреби застосунків штучного інтелекту, які роблять пошук екологічно чистих джерел енергії ще більш важливим.

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Хоча ядерна енергетика не виробляє викидів парникових газів, вона викликає занепокоєння з приводу безпеки, утилізації відходів та постачання урану. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс давно підтримує ядерні технології у боротьбі зі зміною клімату.

Стратегія компанії передбачає використання малих модульних реакторів (ММР), які пропонують економічно ефективні альтернативи традиційним реакторам. Хоча Гейтс очолює компанію TerraPower, яка займається розробкою ММР, жодних угод про постачання реакторів для Microsoft не укладено.

Слід врахувати, що історично американські ядерні проєкти стикалися з затримками і перевитратами бюджету, а вартість останніх реакторів перевищила 17 мільярдів доларів. Водночас ММР обіцяють значне скорочення витрат.

Переломний момент

Важливою віхою стало те, що Комісія з ядерного регулювання США сертифікувала проєкт ММР, що потенційно може сприяти його впровадженню. Однак ММР потребує більш високозбагаченого уранового палива, яке постачається з Росії.

Спроби налагодити внутрішній ланцюжок постачання урану в США стикаються з опозицією з боку активістів, а питання утилізації ядерних відходів залишається невирішеним.

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Microsoft диверсифікує свої джерела енергії, уклавши угоди про купівлю кредитів на чисту енергію та дослідження термоядерного синтезу. Термоядерні реактори пропонують потенціал чистої енергії з мінімальними радіоактивними відходами, хоча терміни їх розгортання залишаються невизначеними.