Раніше політика використання OpenAI прямо забороняла застосування у "розробці зброї" та "військовій справі". Однак оновлена політика, що набула чинності 10 січня, обмежує використання технології чат-ботів діяльністю, яка "може завдати шкоди собі або іншим", з прямою вказівкою на те, що інструмент не може бути використаний у розробці або використанні зброї.

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Що заборонено, а що дозволено?

Анна Маканджу, віце-президент OpenAI з глобальних питань, повідомила про це у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Вона розповіла, що OpenAI активно співпрацює з Пентагоном над спільними ініціативами, пов'язаними з програмним забезпеченням кібербезпеки з відкритим вихідним кодом, і вивчає можливості зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на запобігання самогубствам серед ветеранів.

Цікавий факт! Компанія Microsoft, яка є ключовим партнером OpenAI, має давні стосунки з Пентагоном, включаючи участь у багаторічному хмарному контракті вартістю 9 мільярдів доларів, який розділили між собою Microsoft, Google, Amazon і Oracle.

Хоча політика OpenAI все ще підтримує заборону на використання її інструментів у шкідливих цілях або для розробки зброї, компанія тепер визнає потенційні "випадки використання в інтересах національної безпеки", які відповідають її місії.

Представник OpenAI пояснив:

Було незрозуміло, чи були б ці корисні випадки використання дозволені в рамках "військової" політики в нашій попередній політиці. Тому метою оновлення нашої політики є забезпечення ясності та можливості вести ці дискусії.

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Варто зазначити, що на рішення OpenAI можуть вплинути її співробітники, які можуть сформувати підхід компанії до військових проєктів.

Минулі випадки, такі як опір технічних працівників Google, Amazon і Microsoft участі у військових проектах ШІ, продемонстрували потенційний вплив поглядів співробітників.

У 2018 році працівники Google успішно змусили компанію розірвати контракт на розробку технології комп'ютерного зору для завдання ударів безпілотниками.