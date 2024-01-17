Вони стануть ще кращими

Воєнні ШІ існують уже давно. Вони розробляються різними країнами й призначені для допомоги при веденні боїв, плануванні операцій, підказок щодо подальших дій та інших завдань. Проблема в тому, що їм не вистачає гнучкості людського спілкування. До того ж достатньо вміла й непередбачувана людина може обдурити машину. Великі мовні моделі, які вивчили майже всі аспекти нашого суспільства й лягли в основу чат-ботів, допоможуть військовим ШІ краще зрозуміти людей.

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Такий воєнний ШІ здатний перетворювати величезну кількість даних, що надходять з датчиків і камер, а також донесення з лінії фронту на природну мову або зображення й передавати їх далі, великим мовним моделям. Отримавши й зрозумівши дані, вони автоматично генерують короткі повідомлення для поглибленого надання інформації з приводу бойової ситуації. Весь процес відбувається без участі людини. Результати можуть застосовуватися для підвищення рівня поінформованості про бойову ситуацію.

За словами керівників проєкту, їхня мета — зробити воєнні ШІ більш "людиноподібними", щоб вони краще розуміли наміри командування на всіх рівнях, а також ефективніше комунікували з людьми.

Це перший випадок, коли військові КНР публічно визнають використання комерційних мовних моделей у своїх цілях. В експерименті було використано двох чатботів, Ernie і Spark, розроблених Baidu і iFlyTek, відповідно. Компанія Baidu одразу заявила, що не має жодних партнерських стосунків із дослідницькими інститутами, зайнятими в цьому проєкті. "Ми нічого не знаємо про цей науковий проєкт, і якщо в ньому використовувалася наша мовна модель, то це була відкрита, доступна онлайн версія", – повідомила пресслужба Baidu.