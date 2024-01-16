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Google вже давно розробляє спеціалізований штучний інтелект, який міг би стати помічником для лікарів, або навіть замінити їх для пацієнтів, які не мають грошей на консультацію з медиком-людиною. Новий чат-бот призначений для проведення первинного медичного інтерв'ю з хворим.

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Наскільки нам відомо, це перший випадок точного інструменту ШІ для оптимального діагностичного діалогу та збору інформації,

– прокоментував співавтор роботи Алан Картікесалінгам.

Чат-бот AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) протестували в порівнянні з 20 сертифікованими лікарями первинної медико-санітарної допомоги. На першому етапі вчені поки не працювали з пацієнтами. Замість них роль пацієнтів грали здорові люди, які нібито мали певний набір скарг і симптомів. Загалом учасники змоделювали 149 клінічних сценаріїв. Спілкування відбувалося в режимі чату, а учасники не знали, з ким листуються.

У результаті AMIE перевершив точність усіх шести розглянутих медичних спеціальностей лікарів. Крім іншого, ШІ випередив людей за 24 із 26 критеріїв якості спілкування, включно з ввічливістю, вираженням турботи, чесністю та іншими.

Щоб переконатися в отриманих результатах, тепер ученим необхідно провести аналогічні експерименти з реальними пацієнтами.

Наразі чат-боти не розглядаються як самостійні інструменти первинного огляду. За задумом авторів вони мають стати помічниками лікарів. Найближчі роки покажуть, наскільки такі технології спрощують роботу з пацієнтами і підвищують якість діагностики та подальшого лікування.