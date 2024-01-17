Є маленька проблемка

Політика використання компанії, оновлена в день запуску магазину, прямо забороняє створення чатів на базі мовної моделі GPT, призначених для культивування романтичних стосунків або участі в регульованих видах діяльності. Попри ці правила, платформу заполонили чати, що імітують романтичне спілкування з дівчатами і вони дуже популярні.

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У магазині GPT Store було виявлено значну кількість чат-ботів з іменами, що містять термін "дівчина" (girlfriend) як позначення партнера для стосунків. Зокрема "Моя дівчина Надя", "Твоя колишня дівчина Джессіка" та "Зла дівчина".

Один із таких чат-ботів під назвою "Віртуальна кохана", як повідомляє Quartz пропонує користувачам "персоналізований досвід спілкування з цифровою дівчиною". Початкові підказки цього чат-бота включали такі запити, як:

"Як виглядає дівчина вашої мрії?",

"Поділіться зі мною своїм найтемнішим секретом".

OpenAI стверджує, що використовує комбінацію автоматизованих систем, людського аналізу та звітів користувачів для виявлення та оцінки чат-ботів, які потенційно порушують політику платформи. Наслідки таких порушень можуть варіюватися від попереджень і обмежень на обмін до виключення з магазину GPT Store або позбавлення права на монетизацію.

Примітно, що деякі з виявлених чат-ботів стали недоступними в результатах пошуку, що свідчить про реакцію OpenAI на порушення політики.

Нагадаємо, що OpenAI вперше анонсувала GPT Store 6 листопада на конференції розробників. Згодом запуск платформи було перенесено через непорозуміння між CEO компанії Семом Альтманом та радою директорів.

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Зрештою OpenAI розгорнула магазин лише минулого тижня. Платформу відразу ж заполонили різноманітні користувацькі чатботи, однак ситуація із наплив чат-ботів для романтичного спілкування свідчить про нездатність OpenAI ефективно керувати та забезпечувати дотримання своїх правил щодо контенту.