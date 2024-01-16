Ця нова можливість штучного інтелекту дуже вчасно наздогнала інші проривні функції, як от імітація людського голосу та можливість імітувати емоції на обличчі синхронізуючись з нібито вимовленим текстом. Науковці запевняють, що для відтворення людського почерку системам ШІ буде достатньо ознайомитися з кількома абзацами "вихідного матеріалу".
А тим часом Штучний інтелект заявив, що не всі відбитки пальців унікальні
Що може піти не так?
Хоча дослідницька група Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в ОАЕ висловила захоплення потенційними можливостями застосування цієї технології, вони з обережністю ставляться до її можливого зловживання.
Для вирішення етичних проблем університет наголошує на необхідності розробки захисних механізмів перед широким впровадженням цієї технології. Представники університету порівняли це з необхідністю створення антивірусу наголосивши на важливість запобіжних заходів для запобігання зловживанню.
Як це можна використати?
Попри етичні міркування, творці нейромережі активно шукають комерційне застосування в найближчі місяці і зараз вивчають можливості партнерства для розкриття потенціалу технології.
Одне з передбачуваних застосувань стосується розпізнавання рукописного тексту, наприклад, обробку записів в історіях хвороби. Крім того, система може бути використана для навчання інших систем штучного інтелекту на основі рукописів, згенерованих нейронною мережею.
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Наразі нейромережа вміє розпізнавати та генерувати рукописний текст англійською та французькою мовами. Однак у майбутньому розробники планують розширити її можливості, включивши арабську мову.