Ця нова можливість штучного інтелекту дуже вчасно наздогнала інші проривні функції, як от імітація людського голосу та можливість імітувати емоції на обличчі синхронізуючись з нібито вимовленим текстом. Науковці запевняють, що для відтворення людського почерку системам ШІ буде достатньо ознайомитися з кількома абзацами "вихідного матеріалу".

А тим часом Штучний інтелект заявив, що не всі відбитки пальців унікальні

Що може піти не так?

Хоча дослідницька група Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в ОАЕ висловила захоплення потенційними можливостями застосування цієї технології, вони з обережністю ставляться до її можливого зловживання.

Наразі використання нейромережі зовнішніми сторонами не передбачається, і висловлюються занепокоєння щодо можливості її використання з недобросовісною метою для завдання шкоди суспільству.

Для вирішення етичних проблем університет наголошує на необхідності розробки захисних механізмів перед широким впровадженням цієї технології. Представники університету порівняли це з необхідністю створення антивірусу наголосивши на важливість запобіжних заходів для запобігання зловживанню.

Як це можна використати?

Попри етичні міркування, творці нейромережі активно шукають комерційне застосування в найближчі місяці і зараз вивчають можливості партнерства для розкриття потенціалу технології.

Одне з передбачуваних застосувань стосується розпізнавання рукописного тексту, наприклад, обробку записів в історіях хвороби. Крім того, система може бути використана для навчання інших систем штучного інтелекту на основі рукописів, згенерованих нейронною мережею.

Дивіться також OpenAI нарешті запустила GPT Store – магазин користувацьких чат-ботів

Наразі нейромережа вміє розпізнавати та генерувати рукописний текст англійською та французькою мовами. Однак у майбутньому розробники планують розширити її можливості, включивши арабську мову.