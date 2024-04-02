Це також дасть компанії більше навчальних даних від тих осіб, що користуватимуться ШІ, не відмовляючись від збору статистики й діалогів, а також врешті може підштовхнути до створення облікових записів і підписки на покращений доступ до GPT-4 замість старої моделі GPT-3.5, яку отримують безкоштовні користувачі.
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Деталі
Ми протестували миттєвий доступ і він дійсно працює. Система дозволяє розпочати нову розмову з GPT-3.5 без жодних даних для входу. З'являється стандартний екран чат-бота "Чим я можу вам допомогти сьогодні?", з додатковими кнопками для реєстрації або входу.
Компанія заявляє, що додала додаткові засоби захисту для користувачів без облікових записів, включаючи блокування підказок і генерації зображень у більшій кількості категорій, ніж для користувачів, які увійшли в систему.
Представник OpenAI каже, що при розробці цієї функції було враховано, що користувачі GPT-3.5, які не ввійшли в систему, потенційно можуть створювати нові загрози. Тому для них існуватимуть ці обмеження. Він також додав, що команди, відповідальні за виявлення і припинення зловживань моделями штучного інтелекту, брали участь у створенні нової функції. Вони внесуть відповідні корективи, якщо виникнуть несподівані загрози. Звісно, все, що ШІ блокував раніше для зареєстрованих користувачів, він блокуватиме й для анонімних, як описано в API модерації.
Ви можете відмовитися від збору даних з ваших діалогів, щоб компанія надалі не навчала ChatGPT на ваших бесідах із ботом. Для цього натисніть на маленький знак питання праворуч від текстового поля (унизу), потім виберіть Налаштування і вимкніть перемикач "Покращити модель для всіх".
За даними OpenAI, щотижня ChatGPT використовують понад 100 мільйонів людей у 185 країнах світу. Це приголомшливі цифри для 18-місячного сервісу від компанії, про яку ще два роки тому багато хто не чув. Сьогоднішній крок дає тим, хто вагається щодо створення облікового запису, стимул випробувати чат-бота, що змінює світ.