Это также даст компании больше учебных данных от тех лиц, что будут пользоваться ИИ, не отказываясь от сбора статистики и диалогов, а также в конце может подтолкнуть к созданию учетных записей и подписки на улучшенный доступ к GPT-4 вместо старой модели GPT-3.5, которую получают бесплатные пользователи.
Смотрите также Использование чат-ботов приводит к потере памяти и прокрастинации – исследование
Детали
Мы протестировали мгновенный доступ и он действительно работает. Система позволяет начать новый разговор с GPT-3.5 без каких-либо данных для входа. Появляется стандартный экран чат-бота "Чем я могу вам помочь сегодня?", с дополнительными кнопками для регистрации или входа.
Компания заявляет, что добавила дополнительные средства защиты для пользователей без учетных записей, включая блокировку подсказок и генерации изображений в большем количестве категорий, чем для пользователей, вошедших в систему.
Представитель OpenAI говорит, что при разработке этой функции было учтено, что пользователи GPT-3.5, которые не вошли в систему, потенциально могут создавать новые угрозы. Поэтому для них будут существовать эти ограничения. Он также добавил, что команды, ответственные за выявление и пресечение злоупотреблений моделями искусственного интеллекта, участвовали в создании новой функции. Они внесут соответствующие коррективы, если возникнут неожиданные угрозы. Конечно, все, что ИИ блокировал ранее для зарегистрированных пользователей, он будет блокировать и для анонимных, как описано в API модерации.
Вы можете отказаться от сбора данных из ваших диалогов, чтобы компания в дальнейшем не обучала ChatGPT на ваших беседах с ботом. Для этого нажмите на маленький знак вопроса справа от текстового поля (внизу), затем выберите Настройки и выключите переключатель "Улучшить модель для всех".
По данным OpenAI, еженедельно ChatGPT используют более 100 миллионов человек в 185 странах мира. Это потрясающие цифры для 18-месячного сервиса от компании, о которой еще два года назад многие не слышали. Сегодняшний шаг дает тем, кто колеблется относительно создания учетной записи, стимул испытать чат-бота, меняющего мир.