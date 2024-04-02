Это также даст компании больше учебных данных от тех лиц, что будут пользоваться ИИ, не отказываясь от сбора статистики и диалогов, а также в конце может подтолкнуть к созданию учетных записей и подписки на улучшенный доступ к GPT-4 вместо старой модели GPT-3.5, которую получают бесплатные пользователи.

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Детали

Мы протестировали мгновенный доступ и он действительно работает. Система позволяет начать новый разговор с GPT-3.5 без каких-либо данных для входа. Появляется стандартный экран чат-бота "Чем я могу вам помочь сегодня?", с дополнительными кнопками для регистрации или входа.

OpenAI говорит, что разворачивает доступ постепенно, поэтому проверьте позже, если вы еще не видите этой опции.

Компания заявляет, что добавила дополнительные средства защиты для пользователей без учетных записей, включая блокировку подсказок и генерации изображений в большем количестве категорий, чем для пользователей, вошедших в систему.

Представитель OpenAI говорит, что при разработке этой функции было учтено, что пользователи GPT-3.5, которые не вошли в систему, потенциально могут создавать новые угрозы. Поэтому для них будут существовать эти ограничения. Он также добавил, что команды, ответственные за выявление и пресечение злоупотреблений моделями искусственного интеллекта, участвовали в создании новой функции. Они внесут соответствующие коррективы, если возникнут неожиданные угрозы. Конечно, все, что ИИ блокировал ранее для зарегистрированных пользователей, он будет блокировать и для анонимных, как описано в API модерации.

Вы можете отказаться от сбора данных из ваших диалогов, чтобы компания в дальнейшем не обучала ChatGPT на ваших беседах с ботом. Для этого нажмите на маленький знак вопроса справа от текстового поля (внизу), затем выберите Настройки и выключите переключатель "Улучшить модель для всех".

По данным OpenAI, еженедельно ChatGPT используют более 100 миллионов человек в 185 странах мира. Это потрясающие цифры для 18-месячного сервиса от компании, о которой еще два года назад многие не слышали. Сегодняшний шаг дает тем, кто колеблется относительно создания учетной записи, стимул испытать чат-бота, меняющего мир.