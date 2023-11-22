Відновлення на посаді супроводжується реструктуризацією ради директорів, до якої увійшли Брет Тейлор, Ларрі Саммерс та Адам Д'Анджело, інформує 24 Канал. Д'Анджело, попередній член правління, є єдиним, хто залишився з попереднього складу.

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OpenAI заявила, що має "принципову згоду" на повернення Альтмана разом з новою радою директорів. The Verge посилається на джерело безпосередньо знайоме з переговорами, яке стверджує, що єдиним завданням цієї початкової ради є перевірка і призначення нової офіційної ради у складі до 9 осіб, яка перезавантажить управління OpenAI. Microsoft, ймовірно, отримає місце в цій розширеній раді, як і сам Альтман.

Альтман і генеральний директор Microsoft Сатья Наделла написали в X про угоду та повернення, яка, схоже, є завершеною, за винятком деякої паперової роботи в останню хвилину. Сем Альтман так прокоментував своє повернення до компанії:

Я люблю ОpenAI, і все, що я робив протягом останніх кількох днів, слугувало збереженню цієї команди та її місії. коли я вирішив приєднатися до Microsoft сонячного вечора, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. З новим правлінням та підтримкою Сатьї (глава Microsoft, – 24 Канал), я з нетерпінням чекаю на повернення до ОpenAI та розбудову нашого міцного партнерства.

Швидкі зміни

Раптове звільнення Альтмана у п'ятницю усіх застало зненацька. Рада директорів виявилася непохитною у своєму рішенні звільнити його. Намагаючись уникнути поновлення Альтмана на посаді, правління швидко призначило двох різних генеральних директорів протягом трьох днів.

Однак це рішення зіткнулося з опором співробітників OpenAI, які на знак солідарності погрожували перейти на роботу в Microsoft разом з Альтманом і співзасновником Грегом Брокманом, якщо правління не піде у відставку.

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Протягом усього цього випробування члени ради директорів, які виступали проти Альтмана, утримувалися від надання чіткого пояснення причин його звільнення, навіть перед обличчям потенційних судових позовів від інвесторів. У неділю ключовий член правління Ілля Суцкевер перейшов на бік Альтмана, зробивши трьох інших членів правління більш вразливими до заворушень, що тривають всередині компанії.