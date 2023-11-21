Коротко нагадаємо: однією з основних теорій звільнення Альтмана зараз є те, що він занадто сильно прагнув до створення надрозумного штучного інтелекту, шукав нове фінансування та ставив безпеку на другий план. Тоді як Суцкевер та інші члени Ради директорів нібито навпаки виступали за зосередження на питаннях безпечності та пом'якшення потенційних загроз. Досі ніхто не підтверджує та не спростовує це чи інші припущення.

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Що сказав Суцкевер

Ілля Суцкевер – уродженець Росії, який на початку 2000-х років виїхав спочатку до Ізраїлю, а потім до Канади, де навчався в університетах. Пізніше він став одним із основних розробників ChatGPT, а за деякими даними і взагалі був співзасновником OpenAI, разом із Семом Альтманом та Ілоном Маском, хоча останній каже, що переманив Іллю з Google, тобто як найманого працівника, а не рівного за статусом колегу.

Хай там як, але у минулу п'ятницю позиція та вплив Суцкевера призвели до того, що Рада директорів проголосувала за звільнення Сема Альтмана та виключення з Ради Грега Брокмана, який є його близьким другом. Причому все це зробили без їхньої присутності та відома.

Після того, як весь технологічний світ сколихнула раптова новина про усунення Сема Альтмана від роботи, працівники OpenAI написали звернення до Ради директорів з ультиматумом. Вони вимагали не лише повернення колишнього директора, а й саморозпуску Ради. В іншому випадку понад 700 людей з усіх 770 співробітників компанії погрожують звільнитися й піти за Альтманом в його нову компанію. Це стане катастрофою для OpenAI, тож Рада тепер намагається виправити ситуацію та виправдатися за свої дії.

Суцкевер, як людина, на яку повісили всі гріхи, майже не згадуючи про інших членів правління, зробив лише один короткий допис у соцмережі X:

"Я глибоко шкодую про свою участь у діях Ради [директорів]. Я ніколи не мав наміру нашкодити OpenAI. Я люблю все, що ми побудували разом, і зроблю все можливе, щоб об'єднати компанію."

Переговори про можливість відновлення Альтмана на посаді досі йдуть. ЗМІ пишуть, що Microsoft поки не підписала з ним договір про найм у компанію, хоча така пропозиція раніше подавалася як завершений факт. Однією з вимог колишнього директора OpenAI є те, що всі члени правління, які причетні до його звільнення, повинні піти з компанії. Але вони, судячи з усього, не погоджуються.

Ілля Суцкевер, як уже зазначалося, очолює науковий підрозділ компанії. Він був одним із тих, хто зробив ChatGPT таким, який він є сьогодні. Тож неясно, як розвиватимуться справи у штучного інтелекту OpenAI без нього. Але він, безумовно, без роботи не лишиться. Той же Ілон Маск, імовірно, буде радий найняти його в xAI для роботи над Grok, який не так давно побачив світ. Вони обоє поділяють думку про крайню необхідність жорстких заходів безпеки довкола ШІ й раніше вже працювали разом.