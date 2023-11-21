"OpenAI – ніщо без своїх людей"

Щоб зрозуміти, наскільки катастрофічною виявилася ця ситуація для OpenAI, варто зазначити, що загалом у компанії працює приблизно 770 працівників, а лист із вимогою повернути Альтмана та погрозою піти за ним підписало спочатку 500 людей. До обіду понеділка кількість підписантів зросла до понад 700 осіб, за даними Bloomberg.

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Їхнє звільнення, ймовірно, означає повний крах бізнесу та кінець ChatGPT, або принаймні тривалу паузу в його діяльності, поки не буде знайдено нових працівників. Тож керівництво тепер шукає вихід із ситуації та намагається повернути свого колишнього генерального директора, хоча вже найняло нового – ним став колишній генеральний директор і співзасновник Twitch Еммет Шир.

Журналістка Кара Свішер опублікувала відкритий лист працівників, у якому вони засуджують звільнення Альтмана та виведення Грега Брокмана з Ради директорів, а також вимагають від Ради саморозпуститися. В списку на звільнення можна побачити всіх членів Ради, які проголосували за відставку, в тому числі й тимчасову CEO Міру Мураті, яка очолила компанію буквально на два дні після Альтмана, та Іллю Суцкевера, який зіграв головну роль у цьому бунті.

Співробітники компанії також почали масово публікувати в X повідомлення з одним реченням, в якому зазначено, що "OpenAI – ніщо без своїх людей". Цікаво, що такий же твіт написала навіть Міра Мураті. Вона, як писали ЗМІ, намагалася повернути Альтмана після того, як стала тимчасовою директоркою.

Як стало відомо трохи пізніше, угода про найм з Microsoft поки що не підписана, а сам Альтман все ще сподівається повернутися на посаду в OpenAI. Він уже двічі висував Раді директорів вимоги свого повернення (серед яких – розпуск самої Ради та їхнє звільнення з компанії), але обидва рази змовники провалили дедлайн і не прийняли жодних рішень.

Microsoft запевнила Альтмана та його колег, які вже встигли звільнитися з OpenAI, що в новій дочірній компанії знайдуться місця для всіх співробітників, які захочуть приєднатися. Для компанії це золота жила. Вона вклала понад 10 мільярдів доларів в OpenAI, фактично даючи їй можливість створити найпотужніший у світі штучний інтелект ChatGPT, а тепер використовує його в своїх продуктах. Залучивши Сема Альтмана, Грега Брокмана та практично всю їхню команду, Microsoft отримає значний поштовх у розробці власних рішень, адже злагоджена команда зможе стати до роботи дуже швидко.