Ми спробуємо розібратися в хронології подій та підсумувати деякі чутки. Що ж насправді стоїть за цим гучним звільненням та що тепер буде з самим Альтманом і його командою.

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Що сталося

У п'ятницю компанія опублікувала в блозі повідомлення про те, що вона звільнила Сема Альтмана з посади генерального директора. Правління заявило, що він не був відвертим у спілкуванні з ними. До кінця неясно, що це може означати.

Технічний директор Міра Мураті була призначена тимчасовим генеральним директором.

Пізніше голова правління Грег Брокман опублікував спільний з Альтманом коментар, у якому пише, що вони "шоковані й засмучені" діями Ради директорів. Публікація містить коротку версію подій останніх годин. З допису слідує, що Альтман спочатку отримав повідомлення від одного з членів Ради директорів, Іллі Суцкевера, з проханням про дзвінок у п'ятницю опівдні. Коли він приєднався до конференції в Google Meet, то побачив усю Раду, крім Брокмана. Альтману повідомили, що його звільняють, і ця новина дуже скоро стане відомою всім. Відразу після цього прохання про короткий дзвінок отримує сам Брокман – йому повідомили про звільнення Альтмана та про виведення ого самого з Ради директорів. При цьому йому запропонували лишитися в компанії на своїй посаді, оскільки він "життєво важливий для компанії".

Брокман не погодився з цим і згодом опублікував скриншот повідомлення, яке він надіслав Раді, повідомляючи, що звільняється з компанії за власним бажанням.

Повідомляється, що троє високопоставлених дослідників звільнилися на знак протесту: Якоб Пахоцький, Александер Мадрі та Шимон Сидор.

Схоже, ситуація дуже швидко почала виходити з-під контролю. Уже наступного дня джерела повідомили The Verge, що OpenAI намагається повернути Альтмана на посаду генерального директора.

Альтман висунув умови свого повернення. Однією з них була вимога звільнення з компанії всієї Ради директорів, причетних до його відставки. Він навіть виставив дедлайн для прийняття рішення. Свої ультиматуми поставили також і працівники та інвестори, погрожуючи масовими звільненнями та припиненням фінансування. Зазначимо, що дедлайн було зірвано, а згоди не досягнуто.

Тим часом Microsoft зазнала падіння вартості акцій, як головний інвестор OpenAI, тож від компанії послідувало кілька заяв формального характеру.

Хто звільнив Сема Альтмана

Джерела американських ЗМІ повідомляють, що до звільнення Альтмана причетний здебільшого Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник OpenAI, який очолює відділ. Можна говорити, що здебільшого саме завдяки його роботі ми сьогодні маємо ChatGPT. Він народився у російському місті Горький у 1986 році, але переїхав спочатку до Ізраїлю у 2000 році, а пізніше, у 2002, до Канади, де навчався в місцевих університетах.

Ми досі не знаємо причин усіх цих подій. Мова, судячи з усього, ніколи не йшла про його особисте бажання посісти керівне крісло в компанії, адже після Альтмана тимчасовою CEO стала спочатку Міра Мураті, а потім, за даними The Verge, колишній генеральний директор і співзасновник Twitch Еммет Шир. Однак видання пише, що роль Іллі у перевороті свідчить про боротьбу за владу між дослідницькою та продуктовою сторонами компанії.

Згідно з деякими даними, Суцкевер є одним із засновників OpenAI. Він не коментував ситуацію публічно. Однак журналісти згадали його вересневий твіт, в якому він написав, що "Его – ворог зростання". Тож тепер дехто вважає, що, можливо, всередині OpenAI існували суперечки щодо змін або модернізації продукту. Підтвердженням цього факту нібито є тон посту в блозі, в якому повідомлялося про звільнення Альтмана, в якому було відверто сказано, що "він не був послідовно відвертим у спілкуванні з радою директорів".

В окремому матеріалі 24 Каналу також можна прочитати про інші теорії щодо причин звільнення Альтмана.

Що тепер

Судячи з усього, на OpenAI чекають важкі часи, адже ні Сем Альтман, ні Грег Брокман не повернуться в компанію, оскільки сьогодні стало відомо, що обох найняла Microsoft. За словами глави компанії Сатьї Наделли, обоє очолять "нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту".