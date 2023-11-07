Як це працює

Найближчими тижнями ці ШІ-агенти, які OpenAI називає просто GPT, стануть доступні в магазині GPT Store. Подробиць про те, як буде виглядати і працювати магазин, поки що мало, але компанія обіцяє, що платитиме творцям. Суму не називають, але виплати залежатимуть від того, наскільки активно використовуються їхні GPT. Ці своєрідні розширення або надбудови будуть доступні для платних підписників ChatGPT Plus і корпоративних клієнтів OpenAI. Останні також зможуть створювати GPT тільки для своїх співробітників.

Дивіться також OpenAI представила GPT-4 Turbo: на що здатна потужніша мовна модель

Кастомні GPT були анонсовані в понеділок на DevDay, першій в історії OpenAI конференції для розробників у Сан-Франциско, де компанія також оголосила про дешевшу версію GPT-4 Turbo, зниження цін для розробників, які використовують її моделі в своїх додатках, і новину про те, що кількість користувачів ChatGPT досягла приголомшливої позначки в 100 мільйонів щотижневих користувачів.

З моменту запуску ChatGPT люди запитували про те, як налаштувати ChatGPT під конкретні способи його використання. У липні ми запустили спеціальні інструкції, які дозволяють встановити деякі налаштування, але запити на більший контроль продовжували надходити. Багато досвідчених користувачів ведуть список ретельно розроблених підказок і наборів інструкцій, вручну копіюючи їх у ChatGPT. Тепер GPT робить все це за вас,

– кажуть розробники з OpenAI.

Під час демонстрації платформи GPT від OpenAI бот під назвою "Creative Writing Coach" аналізував завантажений PDF-файл зі зразком письмової роботи й надав свою критичну оцінку тексту.

В іншому випадку показали GPT для допомоги учасникам самої конференції DevDay. Платформа автоматично назвала бота "Event Navigator", згенерувала для нього зображення профілю за допомогою DALL-E і проковтнула PDF-файл із розкладом заходу, щоб надати йому інформацію для відповідей про події. Інтерфейс OpenAI дозволяє вам керувати тим, як ви хочете, щоб GPT взаємодіяв з людьми. Агенту DevDay Event Navigator під час демонстрації, було наказано бути корисним і лаконічним, а також уникати конфліктів у розкладі. OpenAI автоматично згенерувала кілька запитань для початку розмови, наприклад, "Який сьогодні перший сеанс?".

Кожному GPT можна надати доступ до перегляду вебсторінок, DALL-E та інструменту OpenAI Code Interpreter для написання та виконання програмного забезпечення.

В інтерфейсі конструктора також є розділ "Знання" для завантаження користувацьких навчальних даних, таких як розклад подій DevDay.

Ще одна функція під назвою "Дії" дозволяє OpenAI підключати GPT до зовнішніх сервісів для доступу до даних, таких як електронні листи, бази даних тощо, починаючи з Canva і Zapier.

Таким чином суть нової функції в тому, щоб ви могли навчити ChatGPT на своїх власних даних, які він запам'ятає на постійній основі. Вам не потрібно буде щоразу надавати йому якісь файли і вводити купу додаткової інформації. Ви підлаштовуєте ШІ під власні потреби, під власну компанію чи навчання, а він надалі взаємодіє з вами, відштовхуючись від наданих вами даних, а не загальних, які в нього завантажила колись OpenAI.



Інтерфейс конструктора GPT OpenAI надзвичайно простий у використанні. Створити нового агента можна за три хвилини без навичок кодування, використовуючи лише природну мову, що й було показано прямо на конференції / Фото OpenAI

OpenAI запевняє, що все буде безпечно й конфіденційно. Творці GPT не зможуть переглядати чати, які ведуть з ними інші люди, що купили кастомну модель. Компанія обіцяє блокувати такі речі, як шахрайство, мова ворожнечі та "теми для дорослих".

Після запуску GPT Store OpenAI прийматиме агентів лише від людей, які підтвердили свою особу.



Сем Альтман представляє магазин OpenAI для спеціальних GPT-ботів / Фото OpenAI