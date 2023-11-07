GPT-4 Turbo доступний у двох різних версіях. Перша версія призначена для аналізу тексту, тоді як друга демонструє розширені можливості, розуміючи як текст, так і зображення. Модель аналізу тексту вже доступна у вигляді попередньої версії через API, починаючи відсьогодні. OpenAI пообіцяла випустити обидві ітерації для громадськості "в найближчі тижні".

А тим часом Ілон Маск представив "бунтарського" чатбота зі штучним інтелектом від xAI

Користувачі платитимуть 0,01 долара за 1000 вхідних токенів (що еквівалентно приблизно 750 словам) і 0,03 долара за 1000 вихідних токенів.

Вхідні токени – це сегменти необробленого тексту, де кожне слово може бути розділене на кілька токенів.

Що стосується обробки зображень, то вартість варіюється в залежності від розміру зображення, при цьому обробка зображення 1080x1080 пікселів в GPT-4 Turbo коштує 0,00765 долара.

У своєму блозі OpenAI повідомляє:

Ми оптимізували продуктивність, тому можемо запропонувати GPT-4 Turbo за ціною втричі нижчою для вхідних токенів і вдвічі нижчою для вихідних токенів порівняно з GPT-4.

ChatGPT порозумнішав

Однією з помітних особливостей GPT-4 Turbo є оновлення бази знань, що розширює її інформаційне відсікання до квітня 2023 року . Це означає, що запити, пов'язані з подіями до квітня 2023 року, будуть отримувати більш точні відповіді від нейромережі. Навчальні дані для GPT-4 Turbo розширюються до цієї дати, що дозволяє їй більш ефективно прогнозувати ймовірність слів на основі контексту.

. Це означає, що запити, пов'язані з подіями до квітня 2023 року, будуть отримувати більш точні відповіді від нейромережі. Навчальні дані для GPT-4 Turbo розширюються до цієї дати, що дозволяє їй більш ефективно прогнозувати ймовірність слів на основі контексту. Крім того, GPT-4 Turbo демонструє збільшене контекстне вікно , пропонуючи чудову здатність розуміти запити і надавати контекстно-релевантні відповіді. З контекстним вікном у 128 000 токенів він перевершує інші моделі ШІ, включаючи Claude 2 від Anthropic. Таке широке контекстне вікно еквівалентне приблизно 100 000 слів або 300 сторінкам тексту, що аналогічно за обсягом відомим романам.

, пропонуючи чудову здатність розуміти запити і надавати контекстно-релевантні відповіді. З контекстним вікном у 128 000 токенів він перевершує інші моделі ШІ, включаючи Claude 2 від Anthropic. Таке широке контекстне вікно еквівалентне приблизно 100 000 слів або 300 сторінкам тексту, що аналогічно за обсягом відомим романам. GPT-4 Turbo також надає можливість генерувати формат JSON, що є цінним доповненням для веб-додатків, які передають дані від серверів до клієнтів. Він пропонує більш гнучкі налаштування для розробників, що відповідають різним вимогам.

OpenAI наголосила, що GPT-4 Turbo працює краще, ніж попередні моделі, при виконанні завдань, які вимагають ретельного дотримання інструкцій, таких як генерація певних форматів (наприклад, "завжди відповідати в XML"). Крім того, GPT-4 Turbo з більшою ймовірністю повертає правильні параметри функції.

GPT-4 Turbo може бути легко інтегрований з DALL-E 3, функціями перетворення тексту в мову і візуального сприйняття, що розширює сферу його застосування.

Захист авторських прав

OpenAI також представила програму Copyright Shield, що забезпечує захист авторських прав для корпоративних користувачів. У разі судових позовів, пов'язаних з порушенням авторських прав, OpenAI взяла на себе зобов'язання захищати своїх клієнтів і покривати пов'язані з цим витрати. Ця ініціатива віддзеркалює зусилля Microsoft і Google, спрямовані на захист користувачів їхніх моделей штучного інтелекту.

Читайте на сайті Штучний інтелект у WhatsApp генерує зображення дітей зі зброєю на запит "Палестина"

Для GPT-4 OpenAI впроваджує програму тонкого налаштування, пропонуючи розробникам більше інструментів для налаштування ШІ під конкретні завдання. Однак ця програма вимагатиме більшого нагляду та керівництва з боку OpenAI порівняно з програмою тонкого налаштування GPT-3.5.

Нарешті, OpenAI подвоїв ліміт швидкості введення і виведення токенів на хвилину для всіх платних користувачів GPT-4 без зміни структури ціноутворення, забезпечивши підвищену продуктивність для користувачів.