Зазначається, що нова розробка називається Grok. Це чатбот, який має намір конкурувати з ChatGPT, Bard та іншими аналогами, але надавати більше свободи. Неясно, як компанія відбирала людей для тестування – чи це були випадкові особи, чи "VIP-персони" з оточення Маска. Але вже відомо, що доступ до фінальної публічної версії матимуть лише підписники X Premium+, найдорожчої з трьох підписок у твітері за 16 доларів.

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Що відомо про Grok

Grok – це штучний інтелект, створений за мотивами "Путівника автостопом по Галактиці", тому він може відповісти майже на будь-яке запитання і, що набагато складніше, навіть підказати, які саме запитання ставити! Grok створений для того, щоб відповідати на питання з дотепністю і має бунтарську жилку, тому, будь ласка, не використовуйте його, якщо ви ненавидите гумор!

– йдеться в оголошенні на сайті xAI.

Як заявляє компанія, унікальною та фундаментальною перевагою Grok є те, що він має знання про світ у реальному часі завдяки своєму доступу до соцмережі X. Він також відповість на "пікантні запитання, на які більшість інших систем штучного інтелекту відмовляються відповідати".

Звісно, ми ще не мали нагоди випробувати Grok, але вже зараз можна зробити два висновки:

Новий чатбот буде переповнений дезінформацією та, ймовірно, схилятиметься до республіканської та часом проросійської точки зору в політичних питаннях.

Рівень його "гумору" буде чимось нагадувати Ілона Маска з його недолугими жартами про "tits".

Ілон Маск не скупиться на похвалу свого ШІ, заявляючи, що "в деяких важливих аспектах він є найкращим з існуючих на цей момент". Але ми добре знаємо погляди мільярдера – він просуває російську пропаганду, закликає до припинення війни в Україні шляхом відмови від окупованих Росією територій, вірить у теорії змов, придушує голоси опонентів та мститься їм, використовуючи свою владу в твітері. Чи може з цього вийти щось хороше?

Компанія дає високі обіцянки щодо майбутнього Grok, заявляючи, що він "допоможе людству в його прагненні до розуміння та пізнання" цілого Всесвіту, одночасно будучи корисним людям різного походження та політичних поглядів.

Grok усе ще перебуває на дуже ранній стадії розробки. Маск оголосив про його розробку не так давно, тож у компанії було лише два місяці на його навчання. Прототип ШІ (Grok-0) нібито отримав 33 мільярди параметрів, але, за заявою компанії, наблизився у своїх можливостях до моделі LLaMA 2 від Meta, яка має цілих 70 мільярдів параметрів. Скільки параметрів має нова версія, Grok-1, не кажуть.

xAI також опублікувала порівняльну таблицю, в якій показала результати тестування Grok. Нейромережу прогнали по різних стандартних математичних і мовних завданнях, які застосовуються для тестування всіх штучних інтелектів, – наборах задач GSM8k, MMLU, HumanEval та MATH. У результаті Grok-0 виявився найгіршим з усіх, але Grok-1 обігнав LLaMa 2, Inflection-1 та GPT-3.5 від компанії OpenAI. На четвертому місці опинився Grok-1, уступивши в показниках таким моделям. як Palm 2 від Google, Claude 2 та GPT-4.

Скільки триватиме тестування й коли слід очікувати повноцінну презентацію для всіх, невідомо.