Alibaba також презентувала вісім створених на її основі спеціалізованих ШІ-продуктів для різних галузей. Цей крок дає змогу китайській компанії конкурувати з американськими гравцями, такими як Open AI, Microsoft і Amazon.

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Деталі

Alibaba назвала Tongyi Qianwen 2.0 значним оновленням першої версії цієї мовної моделі, представленої у квітні. Нове покоління побачило світ усього через шість місяців після першого випуску моделі, що свідчить про шалені темпи, з якими технологічні компанії прагнуть контролювати ринок штучного інтелекту в Китаї, який швидко розширюється. Свої аналоги вже випустили Tencent і Baidu, тож Alibaba змушена працювати прискореними темпами.

ШІ демонструє чудові здібності в розумінні складних інструкцій, копірайтингу, міркуванні, запам'ятовуванні та запобіганні галюцинацій. Як уже зазначалося, він може похвалитися сотнями мільярдів параметрів, що робить його одним із найпотужніших ШІ у світі за цим показником, повідомляють у компанії.

На основі мовної моделі будуть випущені як мінімум вісім вузькоспеціалізованих нейромереж для різних галузей, включно з розвагами, фінансами, охороною здоров'я та юриспруденцією. Поки що неясно, які конкретно функції вони всі виконуватимуть. Alibaba також анонсувала сервісну платформу GenAI, яка дає змогу компаніям створювати свої генеративні застосунки штучного інтелекту, використовуючи власні дані для навчання. При цьому компанія запевняє, що користувачі будуть захищені від витоків інформації – їм не потрібно буде боятися, що до корпоративних даних можуть отримати доступ треті особи, як це раніше відбувалося з ChatGPT.

Чи буде працювати новий ШІ за межами Китаю, невідомо. Але можна бути впевненим, що Tongyi Qianwen 2.0 підкорятиметься місцевим законам, а отже китайський уряд контролюватиме його і зможе отримати доступ до будь-яких даних.