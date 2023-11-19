Історія зі звільненням Сема Альтмана з Open AI нещодавно отримала нові подробиці. Анонімні джерела пояснили виданню ситуацію в компанії.

До теми Рада директорів OpenAI готова піти у відставку та повернути Сему Альтману пост CEO

Що думають в компанії про звільнення

Як пише видання, співробітники OpenAI, зокрема найвищі керівники, та навіть інвестори виступають за повернення Альтмана на посаду генерального директора (CEO). Така підтримка посилила тиск на членів правління, адже інвестори можуть припинити фінансову підтримку, а працівники – піти з компанії.

У матеріалі зауважується, що корпорація Microsoft (яка виділила 10 мільярдів доларів американської лабораторії ШІ) та венчурні групи не тільки вивчають варіанти повернення співзасновника OpenAI, а ще й розглядають можливість звільнення тих директорів, які позбавили головного розробника ChatGPT його посади у п'ятницю, 17 листопада. За словами інсайдерів, очікується, що Microsoft відіграватиме ключову роль у майбутніх переговорах.

Джерела повідомили, що директор зі стратегії Джейсон Квон у розповсюдженій серед співробітників OpenAI записці повідомив, що він оптимістично налаштований щодо повернення у компанію Сема Альтмана та Грега Брокмана (президента OpenAI та колишнього голови правління).

Що могло передувати скандалу зі звільненням

Один з інсайдерів видання заявив, що за кілька тижнів до звільнення Альтман намагався отримали від інвесторів з Близького Сходу і японського бізнесмена та засновника SoftBank Масайосі Сона 100 мільярдів доларів для заснування нової компанії, яка мала б розробляти мікрочипи та конкурувати з TSMC та Nvidia. Неназвані джерела стверджують, що такі дії Альтмана викликали занепокоєння в правлінні OpenAI.

Також видання поспілкувалося з одним з інвесторів на умовах анонімності. Він висунув іншу версію. За його словами, напруга щодо швидкості, з якою Альтман хотів розгорнути потужні інструменти штучного інтелекту, викликала занепокоєння в правлінні щодо того, що безпека цих інструментів може бути скомпрометована.

У них виникла суперечка щодо надто швидкого руху. Ось і все,

– заявив співрозмовник.

Сама рада директорів пояснила звільнення Альтмана тим, що він не був "послідовно відвертим" у своїх розмовах з ними. Однак вона не конкретизувала причини його усунення з посади.

У матеріалі зауважується, що американська лабораторія ШІ OpenAI має незвичайну корпоративну структуру та управління. Там директори наглядають за некомерційною організацією, яка володіє комерційною компанією. Як пояснило видання, на відміну від типової комерційної компанії, яка має фідуціарні обов’язки перед акціонерами, правління OpenAI дотримується статуту, який зобов’язує забезпечити розвиток штучного інтелекту на благо всього людства. Один зі знайомих ситуацією співрозмовників зазначив, що рада директорів такими діями завдала компанії величезної шкоди.