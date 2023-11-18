У п'ятницю 17 листопада рада директорів американської лабораторії ШІ OpenAI, яка розробила ChatGPT, звільнила Альтмана з посади генерального директора та усунула з ради.

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OpenAI звільнила головного розробника ChatGPT

Рада директорів під час засідання, на якому Альтман не був присутній, прийшла до висновку, що він "не завжди був відвертий" у спілкуванні з ними, що заважає йому виконувати свої обов’язки. Видання Financial Times, посилаючись на власне джерело в компанії, повідомляє, що правління OpenAI буцімто більше не впевнене в здатності Альтмана керувати компанією.

Журналісти 24 Каналу запитали про причину звільнення Альтмана у ChatGPT і він відповів те саме.

Альтману сказали, що його звільнять за 30 хвилин до того, як OpenAI оприлюднив цю заяву для громадськості. З ради його усунули всього за кілька хвилин.

У соцмережі X (у минулому – твіттер), Альтман написав: "Мені подобався час, проведений в OpenAI. Це змінило мене особисто і, сподіваюся, трохи змінило світ. Про те, що буде далі, ми розповімо пізніше".

Рада директорів OpenAI у заяві написала, що вдячна Альтману за внесок у розвиток компанії, але додала, що "для просування вперед необхідне нове керівництво".

Вслід за Альтманом пішов другий розробник

На звільненні гендиректора сумна історія не закінчилася. Грег Брокман, ще один співзасновник OpenAI, заявив, що теж піде у відставку вслід за лідером.

Таким чином, після виходу Альтмана та Брокмана в раді директорів залишився лише засновник Ілля Суцкевер, який також є головним науковим співробітником групи.

Брокман констатував, що ні він, ні Альтман не були попереджені колегою про рішення правління, прийняте під час закритого засідання.

Наразі Брокман та Альтман, які залишилися "за бортом", намагаються з'ясувати, що саме трапилось. Натомість представник OpenAI сказав, що компанії "наразі нічого додати".

Чому звільнення Альтмана кричуща подія

Вихід Альтмана сколихнув всю Кремнієву долину, оскільки Альтман був публічним обличчям чат-бота ChatGPT та розвитку штучного інтелекту загалом. Він був найвидатнішим керівником у цьому секторі та фактично послом Кремнієвої долини в її зусиллях переконати уряди в усьому світі в тому, що пошуком високоскладного ШІ можна керувати безпечно.

Зокрема за його допомогою OpenAI залучив мільярди доларів інвестицій від стратегічних партнерів, насамперед Microsoft.

Як стверджують джерела, низка інвесторів OpenAI, у тому числі високопоставлені особи Microsoft, теж шоковані заявою про усунення Альтмана. Після оголошення про його звільнення акції Microsoft впали приблизно на 2 відсотки.

Що передувало звільненню

За день до звільнення Альтман брав участь у саміті АТЕС у Сан-Франциско, де говорив про генеративний ШІ. У нього проскочила фраза, що він "дуже схвильований" майбутнім цієї технології. Коли його попросили спрогнозувати, що буде найбільш несподіваним у космічній галузі у наступному році, він сказав, що можливості моделі ШІ зроблять "ривок вперед, якого ніхто не очікував".

Хто стане новим гендиректором OpenAІ Тимчасово цю посаду очолить головна технічна директорка Міра Мураті. ChatGPT написав нам, що вона "має унікальний набір навичок" і розуміє цінності компанії. Наразі вона очолює відділ досліджень, продуктів і безпеки OpenAІ.

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