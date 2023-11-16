Альтман визнав, що розробка все ще перебуває на ранній стадії, утримавшись від розкриття конкретної інформації про можливості GPT-5.

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Поки ми не потренуємо цю модель, для нас це схоже на веселу гру в здогадки,

– зауважив він, наголосивши на непередбачуваності потенційних результатів технології.

Попри відсутність конкретики, Financial Times повідомила, що компанія активно працює над GPT-5.

Ніхто не знає на що буде здатна модель GPT-5

Генеральний директор OpenAI визнав невизначеність щодо можливостей моделі, наголосивши на важливості прогнозування її функцій з точки зору безпеки.

"Ми намагаємося стати кращими в цьому, тому що я вважаю, що з точки зору безпеки важливо передбачити можливості", – заявив Альтман. Проте він утримався від будь-яких зобов'язань щодо прогресу, який може принести GPT-5 порівняно з його попередником, GPT-4.

Що не так з GPT-4

Хоча GPT-4 набула популярності з моменту свого березневого релізу, вона не позбавлена критики. Зокрема, модель була схильна до фабрикації інформації та генерування дезінформації. OpenAI ще не впровадила ефективних засобів захисту від зловживань, і цей фактор викликає занепокоєння щодо відповідального застосування таких передових мовних моделей.

Фінансові наслідки запуску таких інструментів, як ChatGPT, що спирається на GPT-4 і його попередників, також стали предметом пильної уваги через значні витрати, пов'язані з їхньою підтримкою. Чи вирішить GPT-5 ці проблеми, залишається неясним, оскільки зауваження Альтмана вказують на те, що модель все ще перебуває на ранніх стадіях розробки.

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Оскільки всі погляди спрямовані на OpenAI, очікування від GPT-5 високі, оскільки він може мати значний вплив на суспільство та промисловість у перегонах штучного інтелекту, що тривають. Здатність компанії подолати обмеження, які спостерігалися в GPT-4, буде ретельно відстежуватися, але згідно з останніми коментарями Альтмана, схоже, що для значного прогресу може знадобитися більше часу.