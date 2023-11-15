Альтман визнав цю ситуацію на своїй сторінці в X (колишній Twitter), заявивши, що компанія призупиняє реєстрацію нових членів ChatGPT Plus на деякий час. Сплеск користувачів після конференції розробників перевищив можливості платформи, і компанія хоче переконатися, що "всі отримали чудовий досвід".

А тим часом Ілон Маск образився на главу OpenAI через жарт про його чат-бот

Що робити, якщо вам потрібна підписка на ChatGPT Plus

Сем Альтман порадив зацікавленим користувачам підписатися на розсилку новин, щоб отримувати повідомлення про відновлення реєстрації.

Скільки людей користується сервісом?

Під час конференції OpenAI повідомила, що щотижня її послугами користуються близько 100 мільйонів людей, а понад 90 відсотків компаній зі списку Fortune 500 використовують інструменти з платформи OpenAI.

Попри таке широке розповсюдження, компанія стикається з проблемами, пов'язаними зі значним зростанням вимог до обчислювальних потужностей для своїх систем штучного інтелекту, зокрема ChatGPT.

Рішення заморозити реєстрацію платної версії, яка коштує 20 доларів на місяць і надає доступ до потужної нейронної мережі GPT-4, має на меті запобігти будь-яким перебоям у якості обслуговування.

Варто зазначити, що призупинення стосується лише платної підписки ChatGPT Plus; безкоштовна версія, що використовує модель GPT-3.5, залишається без змін.

ChatGPT отримав нові можливості

На нещодавній конференції для розробників OpenAI представила функцію, що дозволяє користувачам створювати персоналізовані версії ChatGPT під назвою GPT, адаптовані під конкретні завдання. Ця функція дозволяє користувачам без навичок програмування створювати версії ChatGPT, призначені для таких завдань, як викладання математики або пояснення правил настільних ігор.

В рамках подальших розробок цього місяця OpenAI планує запустити маркетплейс, де користувачі зможуть знаходити і потенційно монетизувати свої власні GPT, подібно до магазинів додатків, таких як Apple App Store або Google Play.