Маск, відомий своїми швидкими репліками, відкрив вогонь у відповідь, охрестивши OpenAI GPT-4 "GPT-храпом" і зробивши необґрунтовані заяви про те, що гумор в OpenAI обмежений. Цей словесний спаринг – лише останній епізод у триваючому суперництві між Маском і Альтманом, які разом заснували OpenAI у 2015 році, інформує 24 Канал.

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ШІ Маска справді має своєрідний гумор

Хоча Маск категорично заперечує, що витратив значні ресурси на створення генератора жартів про тата, факти свідчать, що Grok справді має схильність до гумору, про який говорив Альтман. ШІ створений для того, щоб відповідати на запитання з дотепністю і бунтарським характером, що часто призводить до грубих і нешанобливих відповідей.

Наприклад Grok порадив користувачеві "запхати собі в дупу цукеркову тростину", якщо той поскаржиться на ранню різдвяну музику. Не оминули увагою і самого Маска, який отримав колоритну відповідь на запитання Grok про можливість наявності у нього крабів.

Для чого потрібен Grok

Невизначеність щодо практичного застосування Grok додає ще один шар до суперечки. На сайті xAI туманно згадується про максимізацію користі для людства, але конкретика залишається незрозумілою. Критики ставлять під сумнів, чи відповідає генератор ненормативної лексики в стилі "бумер-гумору" заявленій меті – розширенню можливостей для досліджень та інновацій.

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Поки Маск і Альтман продовжують публічний обмін думками, залишається незрозумілим, чи є ця сутичка просто зіткненням особистостей, чи вона матиме наслідки для майбутнього розвитку ШІ як у SpaceX, так і в OpenAI.