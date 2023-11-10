За останньою інформацією від Downdetector, проблеми з обслуговуванням сервісу зберігалися протягом тривалого періоду, інформує 24 Канал. Точна природа і походження перебоїв залишаються незрозумілими, хоча хактивістська група "Анонімний Судан", пов'язана з проросійським хактивістським колективом "Кіллнет", взяла на себе відповідальність за атаки.

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За словами одного з членів хактивістського угруповання, мотивом атаки є нібито "упереджене ставлення ChatGPT до Ізраїлю та Палестини".

Що кажуть в OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман спочатку пояснив перебої в роботі сервісу підвищеним інтересом до сервісу після релізу нового функціоналу платформи, в тому числі про запуск GPT-4 Turbo, найпотужнішої моделі ШІ компанії, а також інструментів, що дозволяють користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ.

Альтман визнав сплеск використання з боку спільноти розробників, попередивши про потенційну нестабільність сервісу через високе навантаження.

Слід зазначити, що проблеми OpenAI не були унікальними, оскільки CNBC повідомляв про подібні перебої в роботі Claude 2, чат-бота, яким керує конкурент OpenAI – компанія Anthropic. Хоча залишається невідомим, чи пов'язані ці інциденти між собою, їхній часовий збіг піднімає питання про потенційний зв'язок між цими двома збоями.

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Наразі Альтман утримався від коментарів щодо ймовірної кібератаки. З огляду на широке використання і популярність ChatGPT, зростає очікування більшої прозорості з боку OpenAI щодо поточних перебоїв у роботі сервісу.